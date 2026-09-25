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اسمبلی میں ریاستی درجے کی بحالی کی قرارداد پر ہنگامہ، نصف گھنٹے کے لیے کارروائی ملتوی

عمر عبداللہ کی ریاستی حیثیت کی قرارداد میں خودمختاری کے حوالہ پر بی جے پی نے سخت اعتراض کیا۔

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اراکین اسبملی دفعہ 370کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے (ای ٹی وی بھارت)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 25, 2026 at 12:21 PM IST

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سرینگر : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جمعہ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق قرارداد پیش کیے جانے کے بعد ہنگامہ ہوگیا، جس کے باعث اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ایوان کی کارروائی نصف گھنٹے کے لیے ملتوی کردی۔

وقفہ سوالات ختم ہونے کے بعد ہی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت فوری طور پر بحال کرنے سے متعلق قرارداد ایوان میں پیش کی۔ جس پر اپوزیشن خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہنگامہ کیا اور کہا کہ اس سے قبل بھی اس طرح کا ریزولیوشن اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے۔

قبل ازیں، عمر عبداللہ نے وقفہ سوالات کے بعد اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا تھا: "یہ قرارداد ریاستی حیثیت (اسٹیٹ ہُڈ) کی بحالی سے متعلق پہلے منظور کی گئی قراردادوں کا تسلسل ہے۔" انہوں نے اسمبلی کے اسپیکر اور این سی کے سینئر لیڈر عبد الرحیم راتھر سے درخواست کی کہ "قرارداد پر بحث کی اجازت دی جائے تاکہ اس معاملے پر ایوان میں اتفاق رائے پیدا ہوسکے۔"

ڈوڈہ سے منتخب ایم ایل اے اور کشمیر کے واحد عام آدمی پارٹی رکن اسمبلی معراج ملک نے بھی اس قرارداد پر بحث کا مطالبہ کیا۔ تاہم بی جے پی کی جانب سے ہنگامہ، نعرے بازی اور اس کے جواب میں این سی ارکین کی جوابی نعرے بازی کے بعد اسپیکر نے ایوان کی کارروائی نصف گھنٹے کے لیے معطل کر دی۔

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR ASSEMBLY
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جموں کشمیر اسمبلی
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