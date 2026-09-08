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جموں و کشمیر اسمبلی کا 10 روزہ اجلاس 21 ستمبر سے شروع ہوگا
ایم ایل اے ہندوارہ سجاد لون نے سوالات کی تعداد کو آٹھ تک محدود کرنے پر اعتراض ظاہر کیا اور اسے 'غلط روایت' کہا۔
Published : September 8, 2026 at 7:01 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں اجلاس (Autumn Session)21 ستمبر سے شروع ہوگا۔ اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے منگل کو اجلاس کا 10 روزہ کیلنڈر جاری کیا جس میں ایوان کی کارروائی، تعطیلات اور پرائیویٹ ممبرز بلز کے لیے دن مقرر کیے گئے ہیں۔
رواں ماہ کی 21تاریخ کو اجلاس کے آغاز پر گزشتہ اسمبلی اجلاس سے 21 ستمبر تک انتقال کر چکے سابق ارکان اسمبلی کے لیے تعزیتی قراردادیں پیش کی جائیں گیں۔ اسی روز سرکاری کام کاج بھی ہوگا۔ 22 ستمبر کو بھی سرکاری کام کاج جاری رہے گا، جبکہ 23 ستمبر کو مہاراجہ ہری سنگھ کے یوم پیدائش کے موقع پر اسمبلی میں تعطیل ہوگی۔
24 ستمبر کو پرائیویٹ ممبرز بلز ایوان میں پیش کیے جائیں گے، جبکہ 25 ستمبر کو پرائیویٹ ممبرز کی قراردادیں پیش کی جائیں گیں۔ 26 اور 27 ستمبر کو ایوان میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ان دنوں کو آف ڈے اور تعطیل کے طور پر رکھا گیا ہے۔ جبکہ 28، 29 اور 30 ستمبر کو پرائیویٹ ممبرز بلز اور سرکاری کام کاج کے لیے اجلاس ہوگا۔
اکتوبر 2024 میں منتخب حکومت کے قیام کے بعد یہ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا چھٹا اجلاس ہوگا۔ پہلی بار اسمبلی کا اجلاس نومبر 2024 میں سرینگر میں چار دن کے لیے منعقد ہوا تھا۔ یہ ایک تعارفی اجلاس تھا جس میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت منتخب حکومت نے ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے کی قرارداد منظور کی تھی۔ اس کے علاوہ حکومت ہند سے جموں و کشمیر کے منتخب نمائندوں کے ساتھ خصوصی حیثیت کے معاملے پر بات چیت شروع کرنے کی اپیل بھی کی گئی تھی۔
رواں خزاں اجلاس حکومت کے جموں منتقل ہونے سے پہلے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور "دربار موو" کے تحت سول سیکریٹریٹ نومبر سے اپریل تک چھ ماہ کے لیے جموں سے کام کرتا ہے۔
اسمبلی سیکریٹری منوج پنڈتا نے 12 اگست کو ایک بلیٹن جاری کرتے ہوئے ارکان اسمبلی سے کہا تھا کہ وہ چار اسٹارڈ اور چار نان اسٹارڈ سوالات بھیجیں۔ اس کے علاوہ ہر رکن زیادہ سے زیادہ ایک بل اور دو قراردادیں پیش کر سکتا ہے۔ تاہم ہندوارہ کے رکن اسمبلی اور پیپلز کانفرنس (پی سی) کے چیئرمین سجاد لون نے سوالات کی تعداد کو آٹھ تک محدود کرنے پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے اس پابندی کو ’’غلط روایت‘‘ قرار دیتے ہوئے اس پر سوال اٹھایا ہے۔
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