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جموں کشمیر میں 'اسٹریٹ فوڈ ہبز' ہوں گے قائم، دس کروڑ روپے منظور
عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ٹنگمرگ اور لکھن پور میں 'اسٹریٹ فوڈ ہبز' قائم ہونے سے روزگار کے بہتر مواقع فراہم ہوں گے۔
By PTI
Published : November 20, 2026 at 8:02 PM IST
جموں: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں و کشمیر حکومت نے کشمیر کے ٹنگمرگ اور جموں کے لکھن پور علاقوں میں اسٹریٹ فوڈ ہبز (Street Food Hubs) قائم کرنے کے لیے مجموعی طور پر 9.85 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ رقم پی ایم سواندھی اسکیم اور کیپٹل ایکسپینڈیچر (کیپیکس) بجٹ کے تحت فراہم کی جائے گی۔
عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا: "حکومت نے پی ایم سواندھی اسکیم اور کیپیکس بجٹ کے تحت ٹنگمرگ اور لکھن پور میں اسٹریٹ فوڈ ہبز کی تعمیر کے لیے انتظامی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 9.85 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔"
The Government has accorded administrative approval for the development of Street Food Hubs at Tangmarg and Lakhanpur, with a combined outlay of ₹9.85 crore under PM SVANidhi and the Capex Budget. The projects aim to provide hygienic and organised spaces for street vendors, improve public amenities, ensure safe and quality food for visitors, and strengthen local livelihoods.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 20, 2026
انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کا مقصد ریڑھی والوں خاص کر سڑک کنارے کھانے پینے کا سامان یا اشیاء فروخت کرنے والوں کو صاف ستھری اور منظم جگہیں فراہم کرنا، عوامی سہولیات کو بہتر بنانا اور سیاحوں کے لیے محفوظ اور معیاری کھانے کی دستیابی یقینی بنانا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اقدام سے دونوں مقامات پر ریڑھی بانوں کو بہتر بنیادی ڈھانچہ اور منظم طریقے سے کاروبار کرنے کی سہولیات فراہم ہوں گی، جس سے ان کے روزگار کو بھی تقویت ملے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان منصوبوں سے مقامی معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور دیگر آنے والوں کا تجربہ بھی بہتر ہوگا۔
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