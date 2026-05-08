آمدنی سے زائد اثاثے معاملے میں کے اے ایس آفسر کے خلاف مقدمہ درج
آمدنی سے زائد اثاثے معاملے میں جموں کشمیر اینٹی گرافٹ باڈی نے کے اے ایس آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
Published : May 8, 2026 at 7:16 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے پونچھ کے ایک انتظامی افسر کے خلاف اپنی کمائی سے زیادہ غیر متناسب جائیداد رکھنے کے معاملے میں غیر متناسب اثاثہ جات (ڈی اے) کا مقدمہ درج کیا ہے۔
اے سی بی نے کہا کہ افسر کی شناخت پونچھ کے رہنے والے ظفر اقبال کے طور پر کی گئی ہے، جو چیف اکاؤنٹس آفیسر ہے، جو اس وقت جموں ضلع کے بھٹنڈی میں مقیم ہے۔
انہیں حال ہی میں سرینگر میں پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ کے دفتر میں پوسٹنگ دی گئی تھی، تاہم اس نے ابھی تک چارج نہیں سنبھالا تھا۔
اے سی بی کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ افسر کے خلاف مقدمہ اے سی بی کی طرف سے کی گئی خفیہ تصدیق کے بعد درج کیا گیا تھا جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزم سرکاری ملازم کے پاس اس کی آمدنی سے زائد اثاثے ہیں۔
ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ تصدیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے مختلف پوسٹوں پر خدمات انجام دیتے ہوئے مبینہ طور پر اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کیا اور کروڑوں روپے کے اثاثے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے افراد اور رشتہ داروں کے ناموں پر بنائے۔
انہوں نے کہا، "تصدیق کی بنیاد پر، ملزم کے خلاف مجرمانہ بدانتظامی کا ایک پہلی نظر میں مقدمہ بنایا گیا۔" ترجمان نے مزید کہا کہ، ملزم اس وقت جموں کے گاندھی نگر میں ٹریژری آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا اور اس وقت پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ، سرینگر کے دفتر میں چیف اکاؤنٹس آفیسر کے طور پر تعینات ہے۔"
اس معاملے میں جموں کے اے سی بی سنٹرل پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 06/2026 بدعنوانی کی مختلف دفعات کے ساتھ درج کی اور تحقیقات شروع کی گئی۔
تفتیش کے دوران، جموں کی عدالت میں خصوصی جج انسداد بدعنوانی سے تلاشی کے وارنٹ حاصل کیے گئے۔ اس کے بعد اے سی بی کی ٹیموں نے ملزم کے جموں میں واقع بھٹنڈی، گرسائی، مینڈھر اور پونچھ میں واقع اس کے رہائشی مکانات کے علاوہ سنت نگر، سرینگر میں واقع اس کی سرکاری رہائش گاہوں کی تلاشی لی گئی۔
تلاشی کے دوران منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں سے متعلق مجرمانہ دستاویزات برآمد کرکے ضبط کی گئیں۔ ترجمان نے کہا کہ کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔
