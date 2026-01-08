ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں، کشمیر اور لداخ کا موسم: گلمرگ میں درجہ حرارت منفی 9 اور دراس میں منفی 24.7 ڈگری سینٹی گریڈ
گلمرگ کا مشہور سکی ریزورٹ کشمیر کے سرد ترین مقامات میں شامل رہا، جہاں کا درجہ حرارت منفی 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
سرینگر: چلئی کلاں کی شدید سردی نے جموں، کشمیر اور لداخ کو آج بھی اپنی گرفت مضبوط میں لیے ہوئے ہے۔ پورے خطے میں شبانہ درجہ حرارت تیزی سے انجماد سے نیچے گرا ہے۔
سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ کا مشہور سکی ریزورٹ کشمیر کے سرد ترین مقامات میں شامل رہا، جہاں کا درجہ حرارت منفی 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ سونمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 9.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
پہلگام بھی منفی 8.6 ڈگری سیلسیس پر منجمد رہا اور لوگوں پر کپکپی طاری رہی۔ شوپیاں اور پلوامہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں رہے، جہاں بالترتیب منفی 7.8 اور منفی 6.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
وادی کے دیگر حصوں میں شدید سردی کی صورت حال برقرار ہے۔ قاضی گنڈ میں منفی 5.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کپواڑہ اور سرینگر دونوں کا درجہ حرارت منفی 5.1 پر رہا۔ سرینگر ہوائی اڈے پر پارا منفی 6.8 ڈگری پر رہا، اننت ناگ میں منفی 6.3 اور بارہمولہ میں منفی 5.3 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کوکرناگ منفی 3 ڈگری پر نسبتاً زیادہ گرم تھا، جب کہ بانڈی پورہ اور گاندربل میں بالترتیب منفی 4.6 اور منفی 4.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں ڈویژن میں میدانی علاقے نسبتاً زیادہ گرم رہے، حالانکہ پہاڑی اضلاع میں موسم سرما کی سردی محسوس ہوتی رہی۔ جموں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں ہوائی اڈے کا درجہ حرارت 7.7 رہا۔ بھدرواہ میں منفی 3.4 ڈگری، راجوری میں منفی 1 اور بٹوٹ اور بانہال میں بالترتیب 2.8 اور 3.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کٹرا میں 4.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ ادھم پور میں 2 ڈگری سیلسیس رہا۔
لداخ میں شدید ترین سردی کا مشاہدہ کیا گیا۔ دراس میں درجہ حرارت منفی 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ہینلے نے مائنس 16.9، نیوما مائنس 20.1 اور پڈم مائنس 17.2 ریکارڈ کیا۔ لیہہ کا درجہ حرارت منفی 14.6 ڈگری پر رہا جب کہ کارگل میں منفی 13.4 درجے ریکارڈ کیا گیا۔ نوبرا ویلی، تانگسٹے اور اپشی سمیت کئی دیگر علاقوں میں درجہ حرارت منفی 15 ڈگری سے نیچے دیکھنے کو جاری ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ جموں و کشمیر اور لداخ میں 22 جنوری تک سرد اور خشک موسم رہنے کا امکان ہے۔ 16 اور 20 جنوری کے درمیان ابر آلود موسم کی توقع ہے، جس سے رات کے درجہ حرارت میں تیزی سے آ رہی گراوٹ سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ 10 جنوری تک کم سے کم درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان ہے جس کے بعد 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بتدریج اضافے کا امکان ہے۔
اگلے پانچ دنوں کے دوران جموں ڈویژن میں چند مقامات پر گھنی دھند بھی برقرار رہنے کی توقع ہے۔ حکام نے کہا کہ سڑک اور ہوائی ٹریفک میں ممکنہ رکاوٹوں کے بارے میں مسافروں کو خبردار کیا گیا ہے۔
