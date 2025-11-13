ETV Bharat / jammu-and-kashmir
روشنی ایکٹ: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے مالکانہ حقوق کی مانگ کرنے والی عرضیوں کو خارج کر دیا
جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے غلام رسول مستری اور دیگر کی طرف سے دائر اپیلوں کو خارج کر دیا ہے۔
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے غلام رسول مستری اور دیگر کی طرف سے سرینگر میں ریاستی اراضی کے کچھ حصے پر مالکانہ حقوق کے حصول کے لیے اب منسوخ شدہ روشنی ایکٹ کے تحت دائر کی گئی اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے۔
جسٹس شہزاد عظیم اور جسٹس سندھو شرما کی ایک ڈویژن بنچ نے LPAOW نمبر 68/2018، 116/2018 اور 118/2018 میں فیصلہ سنایا، جس نے 24 جولائی 2018 کو سنگل جج کے حکم کو برقرار رکھا، جس نے اسی طرح کی درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔
مقبوضہ افراد کو ملکیت کی منتقلی
اپیل کنندگان نے جموں و کشمیر اسٹیٹ لینڈ (مقبوضہ افراد کو ملکیت کی منتقلی) ایکٹ، 2001 کے تحت سری نگر کے رام پورہ چٹابل اور بٹ مالو علاقوں میں زمین کی ملکیت کا دعویٰ کیا، جسے عام طور پر روشنی ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا موقف تھا کہ وہ زمین کے قبضے میں ہیں اور ملکیت کے حقدار ہیں۔
ملکیت کارپوریشن کو منتقل کر دی گئی
تاہم، عدالت نے پایا کہ زیر بحث اراضی کو سرکاری اراضی کے طور پر رجسٹر کیا گیا تھا اور 1989 میں حصول کی کارروائی کے بعد سری نگر میونسپل کارپوریشن کو منتقل کیا گیا تھا۔ اپنے 15 صفحات کے فیصلے میں، بنچ نے کہا، "جس زمین پر درخواست گزار ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کارپوریشن کو منتقل کر دی گئی ہے، جو 'سرکاری زمین' کے طور پر رجسٹرڈ تھی۔"
مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش
عدالت نے نوٹ کیا کہ اپیل کنندگان نے مالکانہ حقوق کے بارے میں اپنے دعوے پر مسلسل زور دیا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یہ مقدمہ مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ اپیل کنندگان ریاستی اراضی پر اپنے ناجائز دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے مودی بمقابلہ کے این مودی، بنچ نے اس اصول کا حوالہ دیا کہ مقدمہ دوبارہ دائر کرنا عدالتی عمل کا غلط استعمال ہے۔
روشنی ایکٹ غیر آئینی اور کالعدم قرار
عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ پروفیسر ایس کے کیس میں ڈویژن بنچ کے فیصلے کے بعد بھلہ بمقابلہ ریاست جموں و کشمیر (2020)، جس نے روشنی ایکٹ کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا، اس قانون کے تحت کوئی دعویٰ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ، "اپیل کرنے والوں کا دعویٰ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ قانون جس کے تحت وہ زیر بحث زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے۔"
عدالت نے فیصلہ سنانے میں قانونی یا حقائق پر مبنی غلطی کی
دوسرے زمینداروں کے ساتھ برابری کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے، بنچ نے کہا کہ اگر کسی بھی فورم کی طرف سے کوئی غیر قانونی یا بے ضابطگی ہوئی ہے، تو دوسرے فورم اسی غیر قانونی یا بے ضابطگی کو دہرانے یا بڑھانے کے لیے عدالت کے دائرۂ اختیار سے درخواست نہیں کر سکتے۔ فیصلے کا اختتام کرتے ہوئے، بنچ نے کہا، "ہمیں نہیں ملتا ہے کہ عدالت نے چیلنج کے تحت فیصلہ سنانے میں کوئی قانونی یا حقائق پر مبنی غلطی کی ہے۔ اس کے مطابق، تینوں اپیلیں تمام متعلقہ چیف جسٹس کی رضامندی سے خارج کی جاتی ہیں۔"