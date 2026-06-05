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امرناتھ یاتریوں کی حفاظت کیلیے پولیس نے کی 'پہچان' ایپ لانچ
کیو آر کوڈ پر مبنی اس ایپ کے ذریعے امرناتھ یاتری گھوڑے بانوں، دکانداروں، ٹیکسی ڈرائیوروں کی فوری تصدیق کر پائیں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 5, 2026 at 3:02 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : امرناتھ یاترا کے دوران شردھالوؤں اور سیاحوں کی حفاظت اور سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے اننت ناگ پولیس نے ایک جدید اور منفرد اقدام کے تحت "پہچان ایپ" متعارف کی ہے۔ یہ ایک کیو آر کوڈ پر مبنی موبائل ایپلی کیشن ہے جس کا مقصد یاترا روٹ اور اہم سیاحتی مقامات پر خدمات انجام دینے والے افراد کی رجسٹریشن، تصدیق اور نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق اس ایپ کے ذریعے تمام رجسٹرڈ سروس فراہم کنندگان، جن میں گھوڑے بان، پالکی والوں ، دکانداروں، ہوٹل ملازمین، ٹیکسی ڈرائیوروں اور دیگر متعلقہ افراد کو شامل کیا جائے گا ،جن کی فوری اور موقع پر ہی تصدیق ممکن ہوگی۔ ہر رجسٹرڈ فرد کو ایک منفرد ڈیجیٹل شناخت فراہم کی جائے گی جسے کیو آر کوڈ کے ذریعے آسانی سے چیک کیا جا سکے گا۔
پولیس حکام کے مطابق پہچان ایپ کے اجراء کا بنیادی مقصد یاترا کے دوران سکیورٹی نظام کو مزید مؤثر بنانا اور ایسے غیر مصدقہ یا مشتبہ عناصر کی سرگرمیوں کو روکنا ہے جو سروس فراہم کنندگان کے بھیس میں یاتریوں یا سیاحوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے تمام مجاز افراد کا مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ دستیاب ہوگا جس سے شفافیت، جوابدہی اور نگرانی کے عمل کو تقویت ملے گی۔
حکام کے مطابق یہ ایپ نہ صرف سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے اہم ثابت ہوگی بلکہ یاترا کے دوران ہجوم کے بہتر انتظام میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ منظم اور رجسٹرڈ سروس فراہم کنندگان کی موجودگی سے اُوور چارجنگ، دھوکہ دہی، تنازعات اور غیر ضروری بھیڑ بھاڑ جیسے مسائل میں کمی آئے گی، جس کے نتیجے میں یاتریوں کو زیادہ محفوظ اور سہل ماحول میسر آئے گا۔
ایک پولیس افسر نے کہا کہ اننت ناگ پولیس کے اس ٹیکنالوجی پر مبنی اقدام سے عوام میں مثبت اعتماد پیدا کرنے کی توقع ہے۔ اس سے یاتریوں، سیاحوں اور مقامی شہریوں کو یہ یقین دہانی حاصل ہوگی کہ وہ صرف تصدیق شدہ اور مستند افراد کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب حقیقی سروس فراہم کنندگان کو ایک باقاعدہ ڈیجیٹل شناخت اور سرکاری سطح پر شناخت ملے گی، جس سے ان کے روزگار اور ساکھ کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ پہچان ایپ کے آغاز کے ساتھ اننت ناگ پولیس نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے نہ صرف امن و امان کو مضبوط بنانے، بلکہ امرناتھ یاترا کو محفوظ، منظم اور خوشگوار بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
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