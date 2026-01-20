ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، 26جنوری کے پیش نظر ریلوے اسٹیشنز سے اسٹیڈیمز تک سیکیورٹی کا سخت پہرا
یوم جمہوریہ کے موقع پر ریلوے اسٹیشنوں، شاہراہوں اور 26جنوری کے تقریبی مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
Published : January 20, 2026 at 2:07 PM IST
سرینگر، پلوامہ، اُدھم پور: یومِ جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر جموں و کشمیر بھر میں سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ضلع سطح پر انتظامیہ نے 26جنوری کی تقریبات کو پُرامن، محفوظ اور خوش اسلوبی کے ساتھ منانے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، وہیں سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے اضافی گشت اور جامہ تلاشیوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا ہے۔
ادھم پور ریلوے اسٹیشن کی نگرانی
صوبہ جموں کے اُدھم پور ریلوے اسٹیشن پر بھی سیکیورٹی میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے احاطے اور تمام ریلوے پٹریوں کو مکمل طور پر حساس قرار دے کر جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس اور گورنمنٹ ریلوے پولیس (GRP) مشترکہ طور پر اسٹیشن اور اس کے اطراف میں سخت نگرانی کر رہے ہیں۔
ریلوے پلیٹ فارمز، ویٹنگ ہالز، داخلی و خارجی راستوں کے ساتھ ساتھ قریبی علاقوں میں بھی گشت اور تلاشی مہم تیز کر دی گئی ہے، جبکہ مشتبہ اشیاء کی نشاندہی کے لیے سونگھنے والے کتوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ’’چیکنگ کے دوران تعاون کریں اور چوکس رہیں۔‘‘
ادھر، دارالحکومت سرینگر میں بھی یومِ جمہوریہ کی مرکزی تقریب کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ قومی تقریب کو پُرامن طریقے سے منعقد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے بتایا: ’’بخشی اسٹیڈیم میں تقریبات کی ریہرسل کا آغاز ہو چکا ہے اور طلبہ ثقافتی پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے پُرجوش ہیں۔‘‘
دوسری جانب، ضلع انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیز نے مشترکہ حکمت عملی کے تحت پورے خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ اہم شاہراہوں، بازاروں، حساس علاقوں اور تقریب کے مقامات پر خصوصی چیکنگ مہم شروع کی گئی ہے۔ گاڑیوں اور راہگیروں کی کڑی جانچ کے ساتھ ساتھ مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے اضافی ناکے قائم کیے گئے ہیں۔
انتظامیہ کے مطابق پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر سیکیورٹی ادارے مکمل الرٹ پر ہیں اور چوبیس گھنٹے گشت جاری ہے۔ جدید نگرانی نظام کے ذریعے صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
