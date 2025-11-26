ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تعلیم کو مذہبی رنگ دینا سازش: عمر عبداللہ کا پونچھ مدرسے میں خطاب
عمر عبداللہ نے ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں پر اعتراض کرنے والے سیاسی رہنماؤں کی شدید نکتہ چینی کی۔
پونچھ (عامر تانترے) : ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس (جموں) میں مسلم طلبہ کے داخلوں کو لے کر بڑھتے تنازعے کے بیچ، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’اس مسئلے کو مذہبی رنگت دینا درست نہیں۔‘‘
عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار سرحدی ضلع پونچھ کے ایک معروف اسلامی تعلیمی ادارے جامعہ ضیاء العلوم کی گولڈن جوبلی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جہاں ان کے ہمراہ کابینہ وزرا بھی تھے۔ جنہوں نے آئینی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے میں ’’مدرسہ ضیاء العلوم‘‘ کے کردار کی تعریف کی۔ یہ تقریب منگل کو شروع ہوئی اور بدھ کو عمر عبداللہ کے عوامی خطاب پر اختتام ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا جو مذہبی اداروں کے خلاف غلط پروپیگنڈا اور نفرت پھیلاتے ہیں۔
سرحدی ضلع میں واقع یہ قدیم دینی ادارہ رواں برس مئی کے مہینے میں بھارت - پاکستان جھڑپوں کے دوران پاکستانی گولہ باری سے متاثر ہوا تھا۔ پاکستانی گولہ باری سے اس ادارے کے بزرگ استاد حافظ محمد اقبال بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ حالانکہ اُس وقت بعض میڈیا اداروں نے حافظ محمد اقبال کو ’دہشت گرد‘ گردانا جس پر وہ میڈیا ادارے تنقید کا باعث بنے۔
بدھ کو عمر عبداللہ نے اس ادارے کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’یہ جمہوری اور آئینی اقدار کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔‘‘ ساتھ ہی انہوں نے اُن عناصر کی بھی مذمت کی جو ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں کو مذہبی رنگت دے رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب 10 نومبر کو دہلی میں ہوئے دھماکوں کے پیچھے کشمیری ڈاکٹروں کے مبینہ ملوث ہونے کے بعد مسلمانوں خاص کر کشمیریوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔
عمر عبداللہ نے پونچھ میں اپنے خطاب کے دوران کہا: ’’جب ہم یہاں پہنچے تو قومی ترانہ اور حب الوطنی کے گیت بجائے گئے۔ مجھے لگا کاش وہ لوگ جو سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر مذہبی اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، آج یہاں ہوتے اور یہ سب دیکھتے۔ وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ ان اداروں میں صرف نفرت سکھائی جاتی ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں پر، نام لئے بغیر، بھارتیہ جنتا پارٹی کی شدید مذمت کی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بی جے پی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے ایل جی منوج سنہا کو ایک میمورنڈم میں مطالبہ کیا تھا کہ ’’میڈیکل کالج کے داخلوں میں ’’ماتا ویشنو دیوی کے عقیدت مندوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔‘‘
ایک بی جے پی ترجمان کے مطابق شرما نے کہا ہے کہ داخلے کے عمل پر انہیں ’’شدید اعتراضات‘‘ ہیں اور ہندو برادری کے ایک حصے میں ناراضگی پائی جاتی ہے کیونکہ ’’بڑی تعداد میں غیر ہندو طلبہ کے انتخاب سے عقیدت مند کافی پریشان ہیں۔‘‘ عمر عبداللہ نے اس سے قبل بھی واضح کیا تھا کہ میڈیکل کالج میں داخلے قابلیت کی بنیاد پر دئے گئے نہ کہ مذہب کی بنیاد پر۔ تام دائیں بازو جماعتوں نے جموں میں احتجاج کرتے ہوئے ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں ہندوؤں کے لیے خصوصی ریزرویشن کا مطالبہ کیا تھا۔
عمر عبداللہ نے جامعہ ضیاء العلوم کا دفاع کرتے ہوئے ایسے تمام عناصر کی مذمت کی جو مذہبی اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں قومی ترانہ، حب الوطنی کے گیت اور وہ بھی یومِ دستور پر… یہ سب قابل تعریف ہے۔ کاش نفرت پھیلانے والے لوگ ایک دن پونچھ آ کر یہاں رہیں۔ ملک میں ایسے اداروں کے خلاف جو نفرت اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، وہ غلط ہے اور اس سے ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید مزید کہا: ’’یومِ دستور صرف ایک دن یاد رکھنے کا نہیں، بلکہ پورے سال یاد رکھنے کا ہے۔ آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ ہر مذہب کو برابر کا حق ملے گا، ہر شہری کو جمہوریت اور قانون کا تحفظ فراہم ہوگا۔ لیکن آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں تعلیم کو بھی مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے۔ آج میڈیکل کالجوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان نہ پڑھیں، غیر ہندو نہ پڑھیں۔ اب ہم طلبہ کی قابلیت چھوڑ کر ان کا مذہب دیکھیں گے؟ پھر ملک کا آئین کہاں جائے گا؟‘‘ عمر کا اشارہ صاف طور پر بی جے پی کی طرف تھا۔
