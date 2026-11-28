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جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق ملک کی روح اور اتحاد کے تحفظ کا عہد تھا: راج ناتھ سنگھ
راج ناتھ سنگھ ہفتہ کو جموں پہنچے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی 'لوک تنتر بچاؤ، انارکی ہٹاؤ' پروگرام میں شرکت کی۔
By PTI
Published : November 28, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 2:40 PM IST
جموں: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہفتہ کو جموں و کشمیر کو بھارت کا تاج قرار دیتے ہوئے کہا کہ "بھارت کے ساتھ الحاق محض ایک جغرافیائی علاقے کو ملک میں شامل کرنے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ بھارت کی روح، جذبے، اتحاد اور سالمیت کے تحفظ کا عہد تھا۔"
راج ناتھ سنگھ یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے منعقدہ ’لوک تنتر بچاؤ، انارکی ہٹاؤ‘ ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے لوک بھون کے قریب پنج تیرتھی چوک سے پریڈ چوک میں برہمن سبھا تک تقریباً ایک کلومیٹر طویل پیدل مارچ کی بھی قیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کانگریس کی جانب سے ووٹ چوری کے الزامات پر بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کانگریس کے دعوؤں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پارٹی اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قابلِ اعتماد ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔
راجناتھ سنگھ نے کہا: "جموں و کشمیر بھارت کا تاج ہے اور اس کی شان و پہچان ہے۔ اس لیے اس کا بھارت کے ساتھ الحاق محض ایک جغرافیائی علاقے کو ملک میں شامل کرنے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ بھارت کی روح، جذبے، اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا عہد تھا۔"
بی جے پی کے سیاسی سفر میں جموں و کشمیر کی تاریخی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع نے پنڈت پریم ناتھ ڈوگرا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سنگھ نے بھارت کے ساتھ جموں و کشمیر کے مکمل انضمام کے لیے ان کی جدوجہد کو یاد کیا۔
انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے اس نعرے کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے اسی خطے میں بلند کیا تھا، ’ایک دیش، ایک ودھان، ایک نشان‘ (ایک ملک، ایک آئین، ایک پرچم)۔
راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ملک کے اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں و کشمیر بھی ملک کے دوسرے حصوں کی طرح تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ’’جب پورے ملک میں ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے تو جموں و کشمیر بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ اس خطے کو ترقی، حقوق اور مواقع میں اس کا جائز حصہ ملنا چاہیے۔
قبل ازیں جموں ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور بی جے پی رہنماؤں نے وزیر دفاع کا استقبال کیا تھا۔
جموں و کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ ست شرما، مرکز کے زیر انتظام علاقے کے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے ہمراہ راجناتھ سنگھ نے بعد میں ایک پیدل مارچ کی قیادت کی۔ اس دوران ان کے ہاتھ میں قومی پرچم تھا اور مارچ لوک بھون کے قریب پنج تیرتھی چوک سے شروع ہو کر پریڈ چوک میں برہمن سبھا تک پہنچا۔
جموں و کشمیر بی جے پی نے اس ’مہاپدیاترا‘ (بڑے پیدل مارچ) کا اہتمام کیا تھا۔ پارٹی کا الزام تھا کہ کانگریس اور انڈیا اتحاد جمہوری اداروں کو کمزور کرنے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مارچ میں بی جے پی کے عہدیداروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء پارٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور مہم کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔
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