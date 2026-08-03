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ڈوڈہ میڈیکل کالج میں پرچہ لیک کا الزام، ایم ایل اے معراج ملک نے کیا کارروائی کا مطالبہ
ایم ایل اے معراج ملک کی جانب سے پرچہ لیک کے الزام کے بعد جی ایم سی ڈوڈہ کی انتظامیہ نے جانچ شروع کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 3, 2026 at 5:20 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے رکن اسمبلی معراج ملک نے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ڈوڈہ میں پرچہ لیک ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے "ملوث افراد کے خلاف کارروائی" کا مطالبہ کیا ہے۔
معراج ملک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ پرچہ لیک کرنے والا مافیا قومی سطح سے اب کالج کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ ان کا اشارہ غالباً نیٹ پرچہ لیک معاملے کی طرف تھا، جس کے خلاف دہلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے تھے۔
معراج ملک نے اپنی پوسٹ میں لکھا: "جی ایم سی گھاٹ ڈوڈہ میں پرچہ لیک ہوا ہے۔ یہ مافیا قومی سطح سے اب کالج کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عملے اور قصورواروں کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے۔" رکن اسمبلی نے اپنی پوسٹ میں وزیراعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر صحت سکینہ ایتو کو بھی ٹیگ کیا۔
معراج ملک کے الزامات سامنے آنے کے فوراً بعد جی ایم سی ڈوڈہ انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور پرچہ لیک کے دعوے کی جانچ شروع کر دی۔ جی ایم سی ڈوڈہ کے پرنسپل ڈاکٹر دیو راج ڈوگرا نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "اب تک ادارے کو پرچہ لیک سے متعلق کوئی رپورٹ یا شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔"
انہوں نے کہا: "ہم ابھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا اور رکن اسمبلی نے یہ الزام کیوں عائد کیا۔" تاہم، ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اتوار کو ایک 'آؤٹ سائڈر' کالج کی انتظامی عمارت کے اسٹیبلشمنٹ بلاک میں داخل ہوا اور ایک لاکر کھولا۔
Paper leak in GMC Ghat Doda— Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) August 3, 2026
This mafia has reached from national level to college level now. Lets see what action is taken against the staff and culprits @OmarAbdullah @sakinaitoo
ذرائع کے مطابق یہ واقعہ دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد شام کے وقت پیش آیا، جس سے کئی سوالات، شکوک و شبہات ابھر آئے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ ایک بیرونی شخص کو بلاک اور لاکر کی چابیاں کیسے ملیں اور وہ بعض دستاویزات حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا۔
جب اس معاملے پر متعلقہ شعبہ کی انچارج ڈاکٹر گریما چرک سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ واقعے کی جانچ کی جا رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم پہلے معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی تبصرہ کریں گے یا کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ شواہد جمع کرنا اور ان کی تصدیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔"
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