ایم ایل اے معراج ملک کی حکم برائے حاضری کی درخواست پر سماعت 4 دسمبر تک ملتوی، جونیئر وکیل عدالت میں گر پڑے
کمرہ عدالت میں جونیئر وکیل کے گر جانے سے معراج ملک کی ہیبیس کورپس کی درخواست کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔
Published : November 20, 2025 at 7:08 PM IST
جموں: ڈوڈہ سے قانون ساز اسمبلی کے رکن کے طور پر منتخب ہونے والے مہراج ملک کی ہیبیس کورپس پٹیشن کو ایک بار پھر 4 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان کی قانونی ٹیم کا ایک رکن کمرہ عدالت کے اندر ہی بے ہوش ہو گیا اور ان کو طبی ایمرجنسی کی وجہ سے ڈسپنسری لے جانا پڑا۔
اس بارے میں اپو سنگھ سلاتھیا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ قانونی ٹیم کے ایک رکن شاید ناشتہ کیے بغیر آئے تھے اور جب وہ کورٹ روم میں گر گئے جس کی وجہ سے ان کو ڈسپنسری لے جانا پڑا اور جسٹس محمد یوسف وانی نے میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔
سماعت کی تفصیلات بتاتے ہوئے سلاتھیا نے کہا کہ جب یہ معاملہ سماعت کے لیے آیا تو سینئر ایڈوکیٹ راہول پنت، ایڈوکیٹ ایس ایس احمد، ایڈوکیٹ محمد اقبال خان، ایڈوکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا، ایڈوکیٹ سید عاصم ہاشمی، ایڈوکیٹ ایم طارق مغل اور ایڈوکیٹ ایم ذوالقرنین چودھری نے اصرار کیا کہ قانون کی نظر میں غیر قانونی نظربندی کی گئی ہے۔
نظربندی کے مقدمے کو آگے بڑھاتے ہوئے، سینئر وکیل راہول پنت نے نظربندی کی بنیادوں پر تنقید کی اور حراست میں لینے والی اتھارٹی کی کارروائی کو وحشیانہ، غیر ضروری انتظامی جاگیر کا معاملہ اور عوام کے ایک منتخب نمائندے کی طرف سے اختلاف رائے کی آواز کو دبانے کی کوشش قرار دیا۔
انہوں نے کہا، " درخواست گزار کی جانب سے اس معاملے پر بھرپور طریقے سے بحث کی گئی اور کیس کی تفصیل سے سماعت کی گئی۔" مزید برآں، سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی اور سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل (اے اے جی) مونیکا کوہلی نے حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔
دوسری طرف، سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی اور سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل (اے اے جی) مونیکا کوہلی نے حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔
جموں و کشمیر میں عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے واحد ایم ایل اے معراج ملک کو 8 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہرویندر سنگھ نے ان کے خلاف امن عامہ کی خلاف ورزی کرنے پر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت مقدمہ درج کیا۔ ضلع میں ایک ہیلتھ سینٹر کی منتقلی پر تنازعہ کے بعد ایم ایل اے کے خلاف پی ایس اے لگایا گیا تھا۔ ان کو کٹھوعہ کی ضلع جیل بھیج دیا گیا اور وہ وہیں قید ہیں۔
اپنی نظربندی کی وجہ سے مہراج ملک اکتوبر کے آخری ہفتے میں سری نگر میں منعقدہ جموں و کشمیر اسمبلی کے خزاں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔