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بدلتے موسم کے ساتھ موسمی بیماریوں میں اضافہ، جموں کے اسپتالوں میں بخار، ڈینگو اور نمونیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ
جی ایم سی جموں کی میڈیسن او پی ڈی میں آنے والے 40 فیصد مریض موسمی بیماریوں سے متاثر ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 31, 2026 at 8:41 AM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی ): جموں و کشمیر میں بدلتے موسم اور مختلف علاقوں میں مچھروں کی افزائش کے باعث موسمی بیماریوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جموں خطہ کے علاوہ ڈوڈہ، سانبہ اور دیگر علاقوں میں بھی بخار، نزلہ، زکام، ڈینگو اور نمونیا کے مریض اسپتالوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد بخار یا دیگر موسمی بیماریوں میں مبتلا ہے۔
جموں خطے کے سب سے بڑے طبی ادارے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے شعبہ میڈیسن کی او پی ڈی میں آنے والے مریضوں میں تقریباً 40 فیصد افراد بخار، ڈینگو اور دیگر موسمی بیماریوں سے متاثر پائے جا رہے ہیں اور شری مہاراجہ گلاب سنگھ اسپتال جموں کی او پی ڈی میں روزانہ تقریباً 50 سے 70 مریض پہنچ رہے ہیں، جن میں 60 فیصد سے زائد بچے تیز بخار کی شکایت لے کر آ رہے ہیں۔
اگرچہ گزشتہ چند دنوں کے دوران بچوں میں ڈینگو کے معاملات میں کمی دیکھی گئی ہے، تاہم وائرل بخار، نمونیا اور ٹائیفائیڈ کے کیسز مسلسل سامنے آ رہے ہیں جی ایم سی جموں کے شعبہ میڈیسن کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر جے ایم سی جموں کے ترجمان کے مطابق اس موسم میں وائرل بخار کے متوقع معاملات سامنے آ رہے ہیں، تاہم اس مرتبہ نمونیا اور ڈینگو کے مریضوں کی تعداد بھی قابل ذکر ہے۔
انہوں نے بتایا کہ خصوصاً ڈوڈہ ضلع سے بھی بڑی تعداد میں ڈینگو کے مریض جی ایم سی جموں پہنچے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے دوران اس طرح کی بیماریاں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں، اس لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان کے مطابق ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ باہر سے گھر آنے اور کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ کھانسی اور بخار میں مبتلا افراد سے مناسب فاصلہ رکھیں اور کھانستے یا چھینکتے وقت منہ کو رومال یا ٹشو سے ڈھانپیں۔
انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ابلا ہوا یا فلٹر شدہ پانی استعمال کریں اور کھلے مقامات پر فروخت ہونے والی غذائی اشیاء، بغیر دھلی ہوئی سبزیوں، کچے سلاد اور پھلوں کے استعمال سے گریز کریں۔ ڈینگو سے بچاؤ کے لیے مچھر دانی اور مچھر بھگانے والی ادویات کا استعمال کریں، مکمل بازوؤں والے کپڑے پہنیں اور گھروں کے آس پاس گملوں، کولروں اور دیگر مقامات پر پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھروں کی افزائش کو روکا جا سکے۔
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ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ بخار، نزلہ، زکام یا ڈینگو کی علامات ظاہر ہونے پر خود سے ادویات، خصوصاً اینٹی بایوٹک اور دیگر ممنوعہ ادویات کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور بغیر طبی مشورے کے ادویات لینے سے بیماری میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ بیماری کی صورت میں قریبی اسپتال میں طبی معائنہ کروائیں اور صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ادویات استعمال کریں۔