ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں پہلی بار ہندوستانی طرز کشتی کے مقابلے 'رستم جموں و کشمیر' کا انعقاد کیا
جموں شہر کے مختلف اسکولوں کے طلباء کی شرکت نے ایونٹ کو مزید پرجوش بنا دیا۔
Published : December 20, 2025 at 5:46 PM IST
جموں: جموں کو کشتی کے بین الاقوامی نقشے پر لانے اور نوجوانوں کو اس کھیل کی طرف راغب کرنے کے اقدام کے تحت، جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل نے آج پہلی بار رستم جموں و کشمیر انڈین اسٹائل ریسلنگ مقابلے کا انعقاد کیا۔
آج یہاں مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے اس مقابلے میں جموں و کشمیر کے اندر اور ہندوستان سے باہر ملک کے مختلف حصوں سے پہلوانوں نے حصہ لیا۔ نوجوان خدمات اور کھیل کے وزیر ستیش شرما نے ایونٹ کا افتتاح کیا اور پہلوانوں کو مقابلہ دیکھنے سے پہلے ان سے ملاقات کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرما نے کہا 18 سال بعد یہاں ریسلنگ کا مقابلہ منعقد کیا گیا ہے، جب کہ رستم جموں و کشمیر پہلی بار منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت نے کھیلوں کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا مشن شروع کیا ہے اور چار سال بعد آپ اس کے نتائج دیکھیں گے۔
وزیر نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا اور انہیں منشیات کی لعنت سے نجات دلانا ہے جس نے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے۔
جموں شہر کے مختلف اسکولوں کے طلباء کی شرکت نے ایونٹ کو مزید پرجوش بنا دیا، پہلوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور ہر مقابلے کو سراہا۔ تقریب میں کچھ سکولوں کے طلباء نے ثقافتی فن کا مظاہرہ بھی کیا۔