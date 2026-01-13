ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کے انتہا پسند عناصر کی نفرت نے میڈیکل کالج کو بند کرنے پر مجبور کیا: روح اللہ مہدی
انہوں نے زور دیا کہ جموں کی اکثریت کسی بھی تعلیمی ادارے کی بندش کی حمایت نہیں کرتی۔
Published : January 13, 2026 at 7:22 AM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے پیر کو کہا کہ جموں میں انتہا پسند نے ایک تعلیمی ادارے کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے گاندربل کے کنگن علاقے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں میں ہندو برادری کے ایک چھوٹے گروہ نے میڈیکل کالج کی بندش پر مجبور کیا کیونکہ داخلہ پانے والے زیادہ تر طلباء غیر ہندو تھے۔ اُن کے مطابق ویشنو دیوی میڈیکل کالج کے پہلے ایم بی بی ایس بیچ کے 50 طلباء میں سے 42 مسلم ہیں، سات ہندو اور ایک سکھ امید وار شامل تھے۔
انہوں نے زور دیا کہ جموں کی اکثریت کسی بھی تعلیمی ادارے کی بندش کی حمایت نہیں کرتی۔ جموں صرف ضلع جموں نہیں ہے، پورا پیر پنجال، چناب، ڈوڈہ، کشتواڑ، پونچھ، راجوری اور کٹھوعہ، ادھم پور بھی جموں ہے۔ انتہا پسند عناصر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پورے جموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔
سرینگر ایم پی نے جموں کے علیٰحدہ ریاست کے مطالبے کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کی شناخت دہائیوں سے مشترکہ ہے اور یہ علاقہ بغیر لداخ کے نامکمل ہے۔
مہدی نے ریزرویشن پالیسی پر بھی نکتہ اٹھ نکتہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ منتخب حکومت نے رپورٹ لیفٹیننٹ گورنر کو بھیج کر اپنی ذمہ داری ابھی پوری نہیں کی ہے۔ انہوں نے خبر دار کیا کہ اگر ایل جی فیصلے نہیں لیتے تو طلباء کے ساتھ احتجاج کر کے مطالبات منوائے جائیں گے۔
مزید پڑھیں:
ایس ایف آئی کا شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ کا اجازت نامہ بحال کرنے کا مطالبہ
تعلیمی اداروں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا افسوسناک، یونیورسٹی آف جموں کے ماہرین تعلیم کا ردِعمل
ذمہ دار کون؟ ویشنو دیوی میڈیکل کالج کے ڈی-رجسٹریشن پر عمر عبداللہ کا رد عمل
جموں و کشمیر حکومت زمینی سطح پر عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات کرے، روح اللہ مہدی