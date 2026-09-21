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جموں میں دھان کی بھر پور فصل کی توقع، لیکن باسمتی کی نہیں
سرکاری ریکارڈ کے مطابق جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں تقریباً 60,804 ہیکٹر زمین باسمتی کی کاشت کے تحت ہے۔
Published : September 21, 2026 at 6:50 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں میں دھان کی فصل تقریباً ایک ماہ میں تیار ہو جائے گی۔ کسان اور محکمہ زراعت عام چاول اور گریڈ اے کے چاول کی بمپر فصل کی توقع کر رہے ہیں لیکن عالمی شہرت یافتہ باسمتی چاول سے ایسی کوئی توقعات نہیں ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) عام چاول اور گریڈ اے کے چاول براہ راست کسانوں سے خریدتی ہے، جبکہ باسمتی چاول مختلف ملرز کے ذریعے فروخت کیے جاتے ہیں، جہاں کسانوں کو اکثر مطلوبہ قیمت نہیں ملتی ہے۔
عام چاول اور گریڈ اے کے چاول کی فصل والے کسان اچھے منافع کی امید کر سکتے ہیں، کیونکہ ایف سی آئی اور جموں کا محکمہ زراعت چاول کی خریداری کے لیے مختلف مقامات پر 27 منڈییں قائم کر رہے ہیں۔
جموں کے ایگریکلچر ڈائریکٹوریٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں ایف سی آئی نے جموں سے تقریباً 4.98 لاکھ کوئنٹل عام دھان اور گریڈ اے کے چاول خریدے تھے جو کہ ایک ریکارڈ تھا اور اس سال محکمہ اس سے زیادہ خریداری کی توقع کر رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، جموں کے زراعت کے ڈائریکٹر (ڈی اے جے)، انیل گپتا نے کہا کہ گزشتہ سال انہوں نے مختلف علاقوں میں 23 منڈییں قائم کیں، جہاں ایف سی آئی نے ریکارڈ 4.98 لاکھ کوئنٹل چاول خریدے۔ ڈی اے جے نے کہا کہ کسانوں نے ان خریداریوں سے تقریباً 112 کروڑ روپے کمائے، جو کہ ایک ریکارڈ کمائی ہے۔ اس بار، ایف سی آئی کی مدد سے، وہ ایسی 27 منڈیاں قائم کر رہے ہیں اور مزید دو کے قیام کی درخواست کی ہے تاکہ کسان آسانی سے ان منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں اور اپنی پیداوار فروخت کر سکیں۔
جموں خطہ میں تقریباً 11.2 ملین ہیکٹر زمین دھان کی کاشت کے تحت ہے، جس میں سے تقریباً 60,000 ہیکٹر رقبہ باسمتی چاول کی کاشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایف سی آئی ان منڈیوں کے ذریعے کسانوں سے براہ راست عام چاول اور گریڈ اے کے چاول خریدتا ہے، اور رقم بغیر کسی تاخیر کے براہ راست کسانوں کے کھاتوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ جہاں تک باسمتی چاول کا تعلق ہے، ایف سی آئی اسے نہیں خریدتا، اور کسان اپنی پیداوار انفرادی ملرز کو فروخت کرتے ہیں، جہاں انہیں بعض اوقات کم قیمت ملتی ہے۔
محکمہ زراعت کی پیداوار کے ایک اور اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پچھلے سال عام چاول اور گریڈ اے کے چاول کی کم از کم فروخت کی قیمت (ایم ایس پی) 2,441 روپے فی کوئنٹل مقرر کی گئی تھی، اور اس بار اسے 2,461 روپے فی کوئنٹل مقرر کیا گیا ہے۔
مارکیٹ کا مطالعہ کرنے اور زمین پر کسانوں سے رائے لینے کے بعد، ہمیں معلوم ہوا کہ باسمتی کے کچھ کسانوں نے ایف سی آئی کی خریداری کی وجہ سے اب باقاعدہ چاول اور گریڈ اے کے چاول کی کاشت کی طرف رخ کیا ہے۔ اس سال باسمتی چاول کی پیداوار کم ہو سکتی ہے اور مل مالکان پہلے ہی اس سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خوردہ بازار میں باسمتی چاول کی قیمت پہلے ہی 130 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور اگر پیداوار کم رہی تو قیمت 150 روپے فی کلوگرام تک بڑھ سکتی ہے۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں تقریباً 60,804 ہیکٹر زمین باسمتی کی کاشت کے تحت ہے۔ جموں ضلع ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کے زمرے کے تحت جی آئی ٹیگ والے باسمتی چاول کا پروڈیوسر ہے، اور اسی وجہ سے، خوشبودار باسمتی چاول دنیا کے مختلف حصوں میں برآمد کیے جاتے ہیں۔
دریں اثنا، جبکہ چاول کی مجموعی پیداوار بمپر ہونے کی امید ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کسان کم فصل کے بارے میں فکر مند ہیں۔
ایسا ہی ایک علاقہ میران صاحب کے قریب منگو چک ہے جو کہ آر ایس سے تقریباً 10 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ پورہ اور شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز (سوکاسٹ) جموں کے قریب۔ یہاں کے لوگوں کو اس سال فصل کم ہونے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے آمدنی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
منگو چک گاؤں میں گاؤں کا ایک سابق سربراہ چین داس اپنے دھان کے کھیت میں فصل کو دیکھ کر پریشان نظر آتا ہے۔ اسے امید ہے کہ اس فصل سے اتنی آمدنی ہو گی کہ وہ بینک سے اپنے کسان کریڈٹ کارڈ کے قرض کی ادائیگی کر سکیں گے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے سیلاب کے بعد ان کی تمام زمین زیر آب آگئی تھی اور ان کے گاؤں کی طرف جانے والی آبپاشی کی نہر کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی ان کے گاؤں کا دورہ کیا تھا اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ گاؤں کی نہر کی کسی نے مرمت نہیں کی اور علاقہ بارش کے پانی پر منحصر رہا۔ مزید برآں، جموں رنگ روڈ بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے کیونکہ علاقے میں سیلابی پانی جمع ہے اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
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