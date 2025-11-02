ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں کرایہ داروں اور ملازمین کی سات دنوں کے اندر تصدیق لازمی، ڈی ایم نے جاری کی ہدایت
جموں میں کرایہ داروں اور ملازمین کی تصدیق لازمی کرنے کے ساتھ کورئیر سروسز پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔
Published : November 2, 2025 at 12:52 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں انتظامیہ نے شہر میں سکیورٹی اور منشیات کی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے دو اہم احکامات جاری کیے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ راکیش منہاس نے جمعہ کو دو علیحدہ احکامات میں تمام مکان مالکان، کاروباری اداروں اور کوریئر کمپنیوں کو سخت ہدایات جاری کیں۔
پہلے حکم کے تحت تمام مکان مالکان، پراپرٹی اونرز، کاروباری اداروں اور ٹھیکیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کرایہ داروں، گھریلو ملازمین اور کام کرنے والے عملے کی مکمل تفصیلات سات دن کے اندر اندر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں۔ یہ حکم بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا (BNSS) کی دفعہ 163 کے تحت جاری کیا گیا ہے۔
ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ یہ اقدام ایس ایس پی جموں کی رپورٹ کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس میں غیر رجسٹرڈ کرایہ داروں اور غیر تصدیق شدہ ملازمین کے باعث سکیورٹی خدشات ظاہر کیے گئے تھے۔
حکم کے مطابق تمام پراپرٹی مالکان اور تجارتی ادارے اپنے کرایہ داروں اور ملازمین کی تفصیلات ڈیکلیریشن فارم (Declaration Form) میں درج کریں، جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوں، اور اسے بذریعہ ڈاک یا بالمشافہ متعلقہ ایس ایچ او کے حوالے کریں۔
جنہوں نے پہلے سے مکان کرایہ پر دیا ہوا ہے یا ملازمین رکھے ہیں، انہیں چھ نومبر تک تفصیلات جمع کرانی ہوں گی، جب کہ آئندہ ایسے تمام معاملات میں جانکاری سات دن کے اندر دینا لازمی ہوگا۔ ہر پولیس اسٹیشن میں کرایہ داروں اور ملازمین کے اندراج کے لیے علیحدہ رجسٹر رکھا جائے گا۔
احکامات میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی پر بھارتیہ نیائے سنہیتا (BNS) کی دفعہ 223 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
یہ اقدام دربار موو (Darbar Move) کے دوبارہ آغاز سے چند روز قبل سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ وادی سے جموں میں دفاتر کی منتقلی تین نومبر کو مکمل ہوگی، جو سال 2021 میں معطل ہونے کے بعد رواں برس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی حکومت نے بحال کی ہے۔
منشیات کی روک تھام کیلئے کورئیر سروسز پر سخت نگرانی
دوسرے حکم کے تحت ضلع انتظامیہ نے کورئیر اور لاجسٹک کمپنیوں کے ذریعے منشیات یا ممنوعہ اشیاء کی ترسیل پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا (BNSS) کی دفعہ 163 اور این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت جاری اس حکم میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کورئیر کمپنی یا پارسل سروس بغیر قانونی اجازت نامے کے منشیات یا نفسیاتی ادویات (Psychotropic Substances) کی نقل و حمل نہیں کرے گی۔ حکم فوری طور پر نافذ العمل قرار دیا گیا ہے اور ابتدائی طور پر آٹھ ہفتوں تک مؤثر رہے گا، جسے ضرورت کے مطابق بڑھایا جا سکتا ہے۔
کورئیر کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام بھیجنے والوں (Consignors) اور وصول کنندگان (Consignees) کی شناختی تصدیق کریں، جن میں حکومت کی طرف سے جاری شناختی کارڈ کی کاپی شامل ہو۔ اس کے علاوہ، انہیں ہر پارسل کا مکمل ریکارڈ، بکنگ رسید، تاریخ اور ادائیگی کی تفصیلات بھی محفوظ رکھنی ہوں گی۔
تمام ملازمین کی پولیس تصدیق لازمی قرار دی گئی ہے اور کورئیر ایجنسیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے عملے کو مشتبہ پارسلز کی شناخت اور رپورٹنگ سے متعلق تربیت فراہم کریں۔ راکیش منہاس نے کہا کہ “اگر کسی کورئیر سروس کو خلاف ورزی میں پایا گیا تو اس کے مالک کو ذاتی طور پر قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔
ایس ایس پی جموں کو ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ دونوں احکامات دراصل جموں میں سیکورٹی کو مضبوط بنانے، غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے اور دربار موو کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔
