ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں انہدامی کارروائی کے بعد حکومت متحرک، قبائلی حقوق پر زور، بیداری مہم کی ہدایات
حکومت نے قبائلی حقوق سے متعلق بیداری مہم تیز کرنے اور قبائلیوں کے تمام زیر التوا دعوؤں کو جلد نمٹانے کی ہدایت دی ہے۔
Published : May 25, 2026 at 8:29 PM IST
سرینگر : جموں شہر میں محکمہ جنگلات کی جانب سے حالیہ انہدامی کارروائیوں اور اس پر اٹھنے والے سیاسی تنازع اور احتجاج کے چند روز بعد، جموں و کشمیر حکومت نے محکمہ قبائلی امور کو ہدایت دی ہے کہ وہ قبائلی آبادی میں فاریسٹ رائٹس ایکٹ (FRA) کے بارے میں بیداری مہم تیز کرے اور قبائلیوں کی جانب سے جمع کرائے گئے تمام زیر التوا دعوؤں کو جلد نمٹایا جائے۔
وزیر جنگلات جاوید احمد رانا نے کہا کہ انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ قبائلی طبقے تک زیادہ سے زیادہ رسائی حاصل کی جائے اور ایف آر اے (FRA) کے حوالے سے بیداری مہم میں تیزی لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا تمام دعوؤں کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ بلاک، ضلع اور یو ٹی سطح کی ان کمیٹیوں کو بھی فعال بنایا جائے جو ایف آر اے کے تحت دعوؤں کے تصفیے کے لیے تشکیل دی گئی ہیں۔
یہ ہدایات ایک ایسے وقت میں سامنے آئیں جب گزشتہ ہفتے جموں ضلع کے مضافاتی علاقے سدھرا کے رائکہ بندی میں گجر بکروال طبقے کے 30 سے زائد ڈھانچوں اور رہائشی ڈھوکوں کو منہدم کیا گیا، جس کے بعد جموں کشمیر بھر میں شدید ردعمل دیکھنے کو ملا۔
قبائلی امور کے ڈائریکٹر محمد ممتاز علی نے کہا کہ ایف آر اے کے حوالے سے بیداری مہم ایک مسلسل عمل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ وقتاً فوقتاً فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے بارے میں کیمپ منعقد کرتا رہتا ہے۔ ان کے مطابق ضلع اور دیگر سطحوں پر قبائلیوں کی جانب سے جمع کرائے گئے دعوؤں کی باقاعدہ نگرانی بھی کی جاتی ہے۔
تاہم قبائلی کارکنان کا کہنا ہے کہ قانون کے نفاذ کے بعد این جی اوز اور سماجی کارکن ہی زیادہ تر بیداری مہم چلاتے رہے ہیں اور قبائلیوں کو دعوے داخل کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ اس پر محمد ممتاز علی نے کہا کہ این جی اوز اور کارکنان کا بھی ایف آر اے میں اپنا کردار ہے۔
فاریسٹ رائٹس ایکٹ قبائلیوں اور جنگلات میں رہنے والے دیگر افراد کو بے دخلی اور ان کے ڈھوکوں یا عارضی رہائش گاہوں کی مسماری سے تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن جموں خطے میں حالیہ بے دخلیوں نے اس قانون کے نفاذ پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ قانون دفعہ 370 اور 35 اے کی منسوخی کے بعد 2020 میں جموں و کشمیر میں نافذ کیا گیا تھا۔
دوسری جانب قبائلی طبقہ اور ان کے کارکنان مسلسل یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی زمینوں کی حدبندی کے لیے ایف آر اے کے تحت دائر دعوؤں کو حکام مسترد کر رہے ہیں۔
قبائلی کارکن اور ایف آر اے پر تحقیق کرنے والے زاہد پرواز چودھری نے دعویٰ کیا کہ کشمیر وادی اور راجوری و پونچھ میں انفرادی اور اجتماعی حقوق کے لیے پانچ ہزار قراردادیں منظور کی گئیں لیکن سبھی کو مسترد کر دیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مختلف اضلاع میں قائم کمیٹیاں بھی غیر فعال ہو چکی ہیں کیونکہ گرام سبھاؤں کا انعقاد نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر ملک کا واحد خطہ تھا جہاں ایف آر اے کے نفاذ کے لیے محکمہ جنگلات کو نوڈل ایجنسی بنایا گیا تھا، لیکن مسلسل جدوجہد کے بعد رواں سال حکومت نے قبائلی امور محکمہ کو نوڈل محکمہ مقرر کیا۔
اسی سال فروری میں وزیر جنگلات جاوید رانا نے جموں کشمیر اسمبلی کو بتایا تھا کہ ایف آر اے کے تحت جنگلاتی زمینوں کی ملکیت دینے کے لیے قبائلیوں اور دیگر جنگلاتی باشندوں کی جانب سے 41 ہزار 944 دعوے موصول ہوئے ہیں۔ ان میں 28 ہزار 925 انفرادی جبکہ 13 ہزار 19 اجتماعی دعوے شامل ہیں، جو جموں و کشمیر کے سبھی 20 اضلاع سے موصول ہوئے۔
جاوید احمد رانا نے دعویٰ کیا کہ قبائلی برادری کے بنیادی حقوق کسی بھی صورت میں سلب نہیں کیے جا سکتے اور ہر کارروائی قانون اور انصاف کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی طبقے کے حقوق اور وقار کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جانا ضروری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: