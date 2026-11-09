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جموں کے بیرونی علاقے سے غیر قانونی پستول سمیت ایک شخص گرفتار، پولیس کی تفتیش جاری
جموں کے بیرونی علاقے سے غیر قانونی پستول سمیت ایک شخص گرفتار، پولیس کی تفتیش جاری
By PTI
Published : November 9, 2026 at 9:37 AM IST
جموں، (جموں و کشمیر): جموں پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران شہر کے بیرونی علاقے سے ایک شخص کو غیر قانونی پستول اور کارتوسوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف کیس درج کر کے اس کے مجرمانہ روابط کا پتہ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر تفتیش شروع کر دی ہے۔
اس کارروائی کے حوالے سے پولیس حکام کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلی معلومات درج ذیل ہیں:
ملزم کی شناخت اور گرفتاری کی جگہ
پولیس ترجمان کے مطابق یہ کارروائی اتوار اور پیر کی درمیانی رات جموں کے سرحدی علاقے بشناہ (Bishnah) میں عمل میں لائی گئی۔ گرفتار کیے گئے شخص کی شناخت آصف علی چودھری کے طور پر ہوئی ہے، جو میران صاحب کے علاقے لنگوٹیا کا رہائشی ہے۔
برآمد شدہ اسلحہ و گولہ بارود
پولیس نے ناکہ بندی یا تلاشی کے دوران ملزم کے قبضے سے درج ذیل غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا:
• ایک عدد پستول
• ایک عدد میگزین
• دو زندہ کارتوس (Live Rounds)
پولیس کیس اور تفتیش کا دائرہ
واقعے کے فوراً بعد بشناہ پولیس اسٹیشن میں آرمز ایکٹ (اسلحہ ایکٹ) کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر (FIR) درج کر لی گئی ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے گہرائی سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ:
1. ملزم نے یہ ہتھیار کہاں سے اور کس کے ذریعے حاصل (ماخذ) کیا تھا؟
2. اس غیر قانونی پستول کا ممکنہ استعمال کس واردات یا مقصد کے لیے کیا جانا تھا؟
3. کیا ملزم کا تعلق وادی یا جموں کے کسی مجرمانہ یا دشت گردانہ نیٹ ورک سے ہے؟
جموں پولیس کا عزم
پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں اعادہ کیا کہ جموں پولیس علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرینس (Zero Tolerance) کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایسے تمام سماج دشمن عناصر کے خلاف آنے والے دنوں میں بھی سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔