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بی سی سی آئی صدر متھن منہاس کی تاریخِ پیدائش تنازعہ: جموں عدالت نے جاری کیا نوٹس، بیس نومبر کو ہوگی سماعت
BCCI صدر متھن منہاس کی تاریخِ پیدائش سے متعلق تنازعہ میں جموں عدالت نے فریقِ مخالف کو نوٹس جاری کردیا، سماعت 20 نومبر کو ہوگی۔
Published : November 12, 2026 at 1:02 PM IST
جموں، سری نگر: جموں و کشمیر کی ایک مقامی عدالت نے بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ (BCCI) کے صدر متھن منہاس کی تاریخِ پیدائش کے ریکارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر پولیس کارروائی کا مطالبہ کرنے والی درخواست مسترد کیے جانے کو چیلنج کرنے والی ایک فوجداری نظرثانی کی درخواست (کریمنل ریویژن پٹیشن) درج کر لی ہے۔
فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج (جموں) امرجیت سنگھ لنگے نے ایک حکم نامے میں ہدایت کی ہے کہ متھن منہاس اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر (SHO) پولیس اسٹیشن نوآباد، جموں دونوں کو نوٹس جاری کیے جائیں۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 20 نومبر 2026 مقرر کی گئی ہے۔
عدالت نے یہ حکم پرنسپل سیشن جج جموں کی عدالت سے تبادلے کے ذریعے فوجداری نظرثانی کی درخواست موصول ہونے کے بعد جاری کیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ "اسے متعلقہ رجسٹر میں درج کیا جائے"، اور مزید کہا کہ "فریقین کو نوٹس جاری کیے جائیں جن کا جواب آئندہ تاریخ تک جمع کرایا جائے۔"
یہ درخواست سدرشن مہتا نے دائر کی ہے، جو ایک ریٹائرڈ سینئر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (DSP) اور جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (JKCA) کے سابق جوائنٹ اعزازی سیکرٹری ہیں۔
مہتا نے سب جج/اسپیشل ریلوے مجسٹریٹ جموں کی عدالت کے 6 نومبر 2026 کے اس حکم کو چیلنج کیا ہے جس میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 175(3) کے تحت دائر ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔
اپنی نظرثانی کی درخواست میں مہتا نے مختلف اداروں میں جمع کرائے گئے متھن منہاس کی تاریخِ پیدائش کے ریکارڈ میں مبینہ تضادات کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان تضادات کو مبینہ طور پر جونیئر سطح کے کرکٹ ٹورنامنٹس میں شرکت کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
درخواست گزار نے مہاراجہ ہری سنگھ ایگریکلچرل کالجیٹ اسکول، مہاویر جین ہائر سیکنڈری اسکول، جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اور دہلی اینڈ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن (DDCA) کے ریکارڈ کا حوالہ دیا ہے۔
انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ پولیس حکام سے رجوع کرنے کے باوجود ان کی شکایت پر کوئی ایف آئی آر (FIR) درج نہیں کی گئی، جس کے بعد انہوں نے مقدمہ درج کرنے کی ہدایات کے لیے مجسٹریٹ سے رجوع کیا۔ مجسٹریٹ نے 6 نومبر کو ان کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے باعث موجودہ نظرثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔
ایڈیشنل سیشن جج نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت کے لیے 20 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ 10 نومبر کے اس عدالتی حکم میں الزامات پر کوئی حتمی رائے ریکارڈ نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی میرٹ کی بنیاد پر نظرثانی کی درخواست کا فیصلہ کیا گیا ہے۔