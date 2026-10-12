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جموں میں موسلا دھار بارشوں نے توڑا اکہتر سالہ ریکارڈ، دو گھنٹے میں 185.6 ملی میٹر بارش درج، معمولاتِ زندگی درہم برہم
جموں میں 71 سالہ تاریخی بارش: معمولاتِ زندگی درہم برہم، نالے میں بہنے والی خاتون معجزاتی طور پر زندہ بچ گئی۔
Published : October 12, 2026 at 9:46 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے طول و عرض میں اتوار کے روز موسمی حالات نے یکسر حیران کن اور اچانک کروٹ لی۔ ایک طرف جہاں وادی اور جموں کے بالائی و پہاڑی علاقوں میں سیزن کی پہلی شدید برف باری دیکھنے کو ملی، وہیں میدانی علاقوں کو تیز رفتار گرد آلود ہواؤں اور انتہائی شدید موسلا دھار بارش نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سرمائی دارالحکومت جموں میں پہلے نوراترے کے مقدس اور پرمسرت موقع پر صبح سویرے شروع ہونے والی بارش قہر بن کر برسی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، صبح کے وقت محض دو گھنٹوں کے قلیل دورانیے میں ہولناک 185.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے اکتوبر کے مہینے میں بارش کا 71 سال پرانا تاریخی ریکارڈ پاش پاش کر دیا۔ اس غیر متوقع کلاؤڈ برسٹ (بادل پھٹنے) جیسی صورتحال نے پورے جموں شہر کو سیلاب کے منظر میں تبدیل کر دیا اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔
رائے پور بن تالاب میں دل دہلا دینے والا واقعہ اور معجزاتی بچاؤ
شدید بارش کے نتیجے میں جموں کے رائے پور بن تالاب علاقے سے ایک انتہائی سنسنی خیز اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ مقامی نالے میں پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ ایک شخص اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بپھرتی ہوئی موجوں کی نذر ہو گیا۔ اپنے شوہر کو ڈوبتا دیکھ کر اس کی اہلیہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر پانی کے بے رحم اور تیز تھپیڑوں کے سامنے وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور وہ بھی نالے کی زد میں آ کر بہہ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ، پولیس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر متحرک ہوئیں۔ طوفانی بارش اور اندھیرے کے باوجود رات گئے تک وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن جاری رہا۔ بالآخر، کئی گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد خاتون کو نالے سے معجزاتی طور پر زندہ نکال لیا گیا اور تشویشناک حالت کے پیشِ نظر فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں۔
شہری نظام مفلوج: مکانات، دکانیں اور شاہراہیں زیرِ آب
بارش کا پانی اتنی تیزی سے بڑھا کہ شہر کے متعدد نشیبی اور گنجان آباد علاقوں میں شدید جل تھل کی صورتحال پیدا ہو گئی اور شہری بلدیاتی نظام مکمل طور پر چوک ہو گیا۔ کرشنا نگر، ڈوگرا ہال، بھگوتی نگر اور چھنی ہمت جیسے علاقوں میں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ درجنوں تجارتی مراکز، دکانوں اور رہائشی مکانات کے گراؤنڈ فلورز میں سیلابی پانی داخل ہو گیا، جس سے شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور فرنیچر تباہ ہو گیا۔ معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہوئے اور لوگ گھنٹوں اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔
لینڈ سلائیڈنگ اور ٹریفک کی معطلی
موسلا دھار بارش نے جموں کے پہاڑی سلسلوں کو بھی متاثر کیا۔ پنج تیرتھی سے سدھڑا کو ملانے والے مصروف ترین راستے پر اچانک پہاڑی کا ایک بڑا حصہ (ملبہ) سڑک پر آ گرا۔ اس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر وہاں سے گزرنے والی پانچ گاڑیاں ملبے کے درمیان پھنس گئیں، جس سے شاہراہ پر ٹریفک بلاک ہو گئی۔ تاہم، سیکیورٹی حکام اور ہائی وے اتھارٹی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بھاری مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹایا اور گاڑیوں میں سوار تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔
زراعت اور یاترا سروسز کو شدید دھچکا
اس بے وقت اور ریکارڈ توڑ بارش نے جموں کے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ضلع جموں اور اس کے گرد و نواح کے دیہی علاقوں میں کٹائی کے لیے تیار باسمتی چاول اور مکئی کی فصلیں کھیتوں میں پانی بھر جانے اور تیز ہواؤں کے باعث زمین بوس ہو گئیں، جس سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ دوسری جانب، خراب موسم، شدید دھند اور گھنے بادلوں کی وجہ سے حدِ نگاہ (Visibility) انتہائی کم رہ گئی۔ اس سیکیورٹی خدشے کے پیشِ نظر، شری ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کے لیے کٹرا سے سانجھی چھت تک چلنے والی ہیلی کاپٹر سروس کو بھی عارضی طور پر معطل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے نوراترے کے پہلے دن پہنچنے والے ہزاروں عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔