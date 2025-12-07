ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرنکوٹ میں علماء کرام کا اہم اجلاس، شادیوں میں ڈی جے اور موسیقی پر پابندی کا فیصلہ
علمائے کرام نے فتویٰ جاری کرکے شادیوں میں ڈی جے اور ناچ گانے جیسے غیر شرعی حرکتوں کی سختی سے ممانعت کی ہے۔
Published : December 7, 2025 at 5:39 PM IST
جموں :(محمد اشرف گنائی) سرحدی ضلع پونچھ کے تحصیل سرنکوٹ کے مرکزی ادارہ دارالعلوم رضویہ سلطانیہ جامع مسجد سرنکوٹ میں جماعت اہلِ سنت صوبہ جموں کے زیراہتمام علمائے کرام کا ایک اہم اور بڑے پیمانے پر اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مساجد کے ڈھائی سو سے زائد ائمہ کرام اور نکاح خواں حضرات نے شرکت کی۔ اجلاس میں شادیوں کے بڑھتے ہوئے غیر شرعی رسوم و رواج، فضول خرچی اور موسیقی و ڈی جے کلچر پر تفصیلی غور و خوض کے بعد کئی اہم فیصلے کیے گئے۔
اجلاس میں علمائے کرام کی جانب سے فتویٰ جاری کیا گیا کہ شادیوں میں ڈی جے، باجے، ڈھول اور ناچ گانے جیسے غیر شرعی امور کی سختی سے ممانعت کی جاتی ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ جو خاندان اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا سماجی و شرعی بائیکاٹ کیا جائے گا، اور وہاں نہ کوئی عالم نکاح پڑھائے گا اور نہ ہی شادی یا وفات کے شرعی فرائض ادا کیے جائیں گے۔
علماء نے فیصلہ کیا کہ ہر علاقے میں وہی مقامی امام نکاح پڑھائے گا اور اگر کوئی دوسرا نکاح خوان بلا کر نکاح کرایا گیا تو متعلقہ نکاح خواں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس کا رجسٹر بھی ضبط کیا جائے گا۔ نکاح کی فیس کے حوالے سے علماء نے بتایا کہ پچھلے کئی برسوں سے مقرر فیس میں اضافہ ناگزیر تھا، اس لیے صاحبِ استطاعت اور مالدار لوگوں کے لیے 11 ہزار روپے فیس مقرر کی گئی ہے جبکہ غریب طبقہ اس سے مستثنیٰ رہے گا۔
اجلاس میں مدارس کے مہتممین اور کمیٹیوں سے اپیل کی گئی کہ مدرسین کی تنخواہ کم سے کم 15 ہزار جبکہ مساجد میں خدمات انجام دینے والے ائمہ کرام کا کم از کم وظیفہ 20 ہزار روپے مقرر کیا جائے تاکہ وہ بھی بہتر طریقے سے معاشرتی ذمہ داری نبھا سکیں۔ علمائے کرام نے عوام سے اپیل کی کہ شادیوں میں غیر ضروری اخراجات کا خاتمہ کیا جائے، صرف قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا جائے اور دو قسم کی معقول کھانوں کی ورائٹی رکھی جائے تاکہ شادیوں کو سنتِ نبوی ﷺ کے مطابق آسان اور سادہ بنایا جا سکے۔
اجلاس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ عوام اپنے علماء کی عزت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے معاشی حالات کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلانے کے قابل ہوسکیں۔