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جموں میں ڈوگرہ حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کی 131 ویں سالگرہ، 131 کلوگرام وزنی لڈو کے ساتھ منایا گیا جشن
لڈو 'مہاراجہ ہری سنگھ سینا' کے رکن پون سنگھ منہاس نے تیار کیا تھا۔ انہوں نے اسے عظیم رہنما کے لیے خراجِ عقیدت قرار دیا۔
Published : September 23, 2026 at 3:50 PM IST
جموں: آج جموں میں آخری ڈوگرہ حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کی 131 ویں سالگرہ ہے۔ اس موقع پر 131 کلوگرام وزنی لڈو کے ساتھ جشن منایا گیا۔ یہ لڈو توی پل پر نصب ان کے مجسمے پر پیش کیا گیا۔ یہاں جموں ضلع کے مختلف علاقوں سے لوگ ڈوگرہ حکمران کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔
یہ لڈو 'مہاراجہ ہری سنگھ سینا' کے رکن پون سنگھ منہاس نے تیار کیا تھا۔ انہوں نے اسے عظیم رہنما کے لیے خراجِ عقیدت قرار دیا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے پون سنگھ منہاس نے کہا، "ہم نے 2010 سے مہاراجہ کی ہر سالگرہ پر لڈو بنانے کی یہ روایت شروع کی تھی، اور ہر سال اس مٹھائی کا وزن بڑھایا جاتا ہے۔ اس سال عظیم رہنما کی 131 ویں سالگرہ ہے، اس لیے وزن بڑھا کر 131 کلوگرام کر دیا گیا۔ اگلے سال اس کا وزن 132 کلوگرام ہوگا۔"
مہاراجہ کی سالگرہ پر چھٹی کے حوالے سے جاری تنازعہ اور نیشنل کانفرنس پارٹی کی جانب سے پانچ دسمبر کو شیخ محمد عبداللہ کی سالگرہ کے موقع پر دوبارہ چھٹی بحال کرنے کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "ان لوگوں کو جموں کے عوام سے سیکھنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں مٹھاس لانی چاہیے اور اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس لڈو کا ذائقہ چکھیں۔"
مہاراجہ ہری سنگھ کی سالگرہ (جو 23 ستمبر کو آتی ہے) پر چھٹی کا اعلان لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے 15 ستمبر 2022 کو کیا تھا، اور اس کا باضابطہ حکم نامہ اسی سال 19 ستمبر کو جاری کیا گیا تھا۔ اس سے قبل شیخ عبداللہ کی سالگرہ پر پانچ دسمبر کو چھٹی ہوا کرتی تھی، لیکن ایل جی انتظامیہ نے اسے عوامی تعطیلات کی فہرست سے ہٹا دیا تھا۔
مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی اقتدار میں آنے کے بعد، کچھ حلقوں کی جانب سے شیخ عبداللہ کی سالگرہ پر چھٹی کی بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ منگل کے روز، نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی عبدالمجید لارمی نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر وہ چھٹی بحال نہیں کی جاتی، تو مہاراجہ کی سالگرہ پر دی جانے والی چھٹی بھی منسوخ کر دی جانی چاہیے۔ بی جے پی کے اراکینِ اسمبلی نے اس پر اعتراضات اٹھائے، اور ناگرہوٹہ سے تعلق رکھنے والی نوجوان رکن اسمبلی دیویانی رانا نے کھلے عام لارمی کے مطالبے کی مخالفت کی۔
آج جموں میں راجپوتوں سمیت دیگر لوگوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کی سالگرہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی۔
جموں میں تقریبات کا آغاز گزشتہ رات ہی ہو گیا تھا، جب ’یووا راجپوت سبھا‘ نے ان کے مجسمے کے قریب ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔
دریں اثنا، بی جے پی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے اپنے پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک پروگرام منعقد کیا۔ بی جے پی کے یونین ٹیریٹری صدر ست شرما نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ دفتر کے باہر نصب مہاراجہ کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کئے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ست شرما نے کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مہاراجہ کی میراث کے خلاف بات کرتے ہیں۔
ست شرما نے کہا، "ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، شاید صرف دو، تین، پانچ یا دس افراد ہی ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ اگر پورے ملک میں کسی حکمران کا بے پناہ احترام کیا جاتا تھا تو وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھے؛ وہ بے مثال ہیں، چاہے آزادی سے پہلے کا دور ہو یا بعد کا۔ اگر آج جموں و کشمیر ملک کا اٹوٹ حصہ ہے تو اس کی وجہ مہاراجہ ہری سنگھ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔"
ڈوگرہ خاندان کے آخری حکمران کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کہا، "آج کا جموں و کشمیر، جسے ہم اب ’یونین ٹیریٹری‘ کہتے ہیں، مہاراجہ کی بدولت ہی وجود میں آیا۔ یہ ترقی کے حوالے سے ان کی دور اندیشانہ سوچ اور مندروں کے دروازے سب کے لیے کھولنے کے ان کے فیصلے کا نتیجہ ہے۔"
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