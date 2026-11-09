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جموں: بھنگ سے ادویات بنانے کے منصوبے کا جائزہ، پری کلینیکل ٹرائلز جلد شروع
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں میں سی ایس آئی آر منصوبے کا جائزہ لیا جہاں بھنگ سے ادویات تیار کی جا رہی ہیں۔
Published : November 9, 2026 at 6:51 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) برائے سائنس و ٹیکنالوجی و ارضیاتی علوم، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج جموں میں سی ایس آئی آر۔انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن (CSIR-IIIM) میں بھنگ سے متعلق طبی تحقیق کے منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس دوران بھنگ کے طبی استعمال اور اس سے معیاری ادویات تیار کرنے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقعے پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بھنگ کو عالمی معیار کی درد کش ادویات تیار کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسا مادہ جسے عام طور پر نشہ خوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ سائنسی تحقیق کے ذریعے انسانیت کو درد سے نجات دلانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔
انہوں نے اس منصوبے کو بھارت کا اپنی نوعیت کا پہلا تحقیقی منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت اعصابی امراض، کینسر، مرگی اور سانس کی بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات تیار کرنے کی راہیں ہموار ہونے کی توقع ہے۔
مرکزی وزیر نے بتایا کہ یہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (پی پی پی) ماڈل کے تحت ایک فرانسیسی کمپنی کے اشتراک سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف بھنگ کے طبی اور حیاتیاتی سائنسی استعمال کے امکانات کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مقصد کے لیے ضروری ریگولیٹری انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ بھنگ کی کاشت اور استعمال کو صرف سائنسی تحقیق اور طبی مقاصد تک محدود رکھا جا سکے۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں بھنگ کی سائنسی کاشت کی اجازت حاصل کرنا مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے، جو اس شعبے میں تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ وزیر اعظم نریندر مودی کے 'حکومت اور معاشرے کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے' کے تصور کی عکاسی کرتا ہے، جس میں مرکزی حکومت، جموں و کشمیر حکومت اور نجی شعبے کے شراکت دار مل کر سائنسی تحقیق کو عوامی فائدے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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مرکزی وزیر کے مطابق، اس منصوبے سے نہ صرف نئی اور مؤثر ادویات کی تیاری کے امکانات پیدا ہوں گے بلکہ ہندوستان کو عالمی سطح پر سائنسی تحقیق، جدت طرازی اور معیاری ادویات کی تیاری کے شعبے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ یہ منصوبہ اب پری کلینیکل ٹرائلز کے مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے لیے ممبئی کے ٹاٹا میموریل سینٹر کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ یہ ادارہ کینسر کے علاج اور تحقیق کے حوالے سے ملک کے ممتاز ترین طبی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ پری کلینیکل مطالعات اور ضروری قانونی و ضابطہ جاتی مراحل کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ادویات کی تجارتی تیاری کی سمت پیش رفت کی جائے گی۔
اس سے قبل، سی ایس آئی آر۔آئی آئی آئی ایم اور سی ایس آئی آر۔این بی آر آئی لکھنؤ کے ڈائریکٹر، ڈاکٹر زبیر احمد نے مرکزی وزیر کو منصوبے کے تحت اب تک انجام دی گئی سائنسی تحقیق اور بھنگ پر مبنی ممکنہ ادویات کی شناخت کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
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انہوں نے بتایا کہ ادارے نے سائنسی مقاصد کے لیے بھنگ کے مواد کی جی ایم پی معیار کے مطابق تیاری اور نقل و حمل کی اجازت حاصل کرنے کے لیے جموں و کشمیر محکمہ ایکسائز کو درخواست پیش کی ہے۔ یہ اجازت لازمی پری کلینیکل ریگولیٹری مطالعات کے لیے تحقیقی مواد تیار کرنے اور ممکنہ ادویات کو کلینیکل جائزے کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔
جائزہ اجلاس میں محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی جموں و کشمیر کی کمشنر سیکریٹری ببلا رکوال، کمشنر ایکسائز جموں و کشمیر ویبھو کولی، سائنس دانوں اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
واضح رہے کہ بھنگ کی طبی خصوصیات پر تحقیق اور سائنسی کاشت کے لیے جموں و کشمیر حکومت نے سال 2017 میں اس منصوبے کی منظوری دی تھی۔ سی ایس آئی آر۔آئی آئی آئی ایم نے اس مقصد کے لیے محفوظ کاشت کے مراکز قائم کیے ہیں اور بھنگ کی 500 سے زائد اقسام کا ذخیرہ بھی تیار کیا ہے، تاکہ ان کی طبی افادیت کا جائزہ لے کر ممکنہ ادویات کی تیاری کے لیے موزوں ترین اقسام کی شناخت کی جا سکے۔
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