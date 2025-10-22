ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دربار موو کی واپسی، جموں کے تاجروں میں خوشی، بڑے اقتصادی فروغ کی اُمید
مہاراجہ رنبیر سنگھ نے 1872 میں دربار موو کی روایت شروع کی تھی جسے ایل جی انتظامیہ نے 2021میں ختم کیا تھا۔
جموں (عامر تانترے) : جموں میں تاریخی دربار موو (Darbar Move) کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی جموں کے تاجروں، ہوٹل مالکان کے ساتھ ساتھ عام شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں یوٹی حکومت نے اس قدیم اور ’’شاہی روایت‘‘ کو بحال کیا ہے جسے دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نے 2021 میں منسوخ کر دیا تھا۔
سرکاری حکم نامے کے مطابق دربار موو دفاتر اکتوبر کے آخر میں سرینگر میں بند ہوں گے اور تین نومبر کو جموں میں دوبارہ کھلیں گیں۔ اس اعلان کے بعد جموں شہر میں بازاروں، ہوٹلوں اور رہائشی علاقوں میں سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔
جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر، ارون گپتا، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ’’یہ حکومت کا خوش آئند قدم ہے جس سے تاجروں، ٹرانسپورٹرز اور ہوٹل مالکان سب کو فائدہ پہنچے گا۔ جب کشمیر سے لوگ جموں آئیں گے تو یہاں کی معیشت میں نئی جان آئے گی۔‘‘
راجو گپتا کے مطابق، اس فیصلے سے رہائش کی مانگ بڑھے گی اور گھروں کو کرائے پر دینے والے افراد کو بھی روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔
جموں کے معروف تاجر ساحل مہاجن نے انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’دربار موو کے ساتھ نہ صرف سرکاری ملازمین جموں آتے ہیں بلکہ ان کے اہلِ خانہ اور رشتہ دار بھی، جو جموں میں خریداری کرتے ہیں جس سے کاروبار میں گہما گہمی لوٹ آئے گی اور یہاں کی معیشت کو استحکام ملے گا۔‘‘
ہوٹل ایسوسی ایشن جموں کے رکن عاشق حسین کا ماننا ہے کہ ’’مہاراجہ رنبیر سنگھ کا فیصلہ جموں و کشمیر کے درمیان ایک پُل تھا۔ دربار موو اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب سے یہ روایت ختم ہوئی تھی، جموں کی معیشت پر برا اثر پڑا۔ اب اس کی بحالی سے امید ہے کہ ہوٹل انڈسٹری کو نئی جلا ملے گی۔‘‘
یاد رہے کہ دربار موو کی روایت یعنی سرکاری دفاتر (سیکریٹریٹ) سرما کے چھ ماہ جموں جبکہ گرما کے چھ ماہ سرینگر میں کھلتے۔ یہ روایت 1872 میں مہاراجہ رنبیر سنگھ نے شروع کی تھی تاکہ موسم کے لحاظ سے انتظامی دفاتر سرینگر اور جموں کے درمیان منتقل ہوں۔ آزادی کے بعد بھی یہ روایت جاری رہی تاہم 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اسے ختم کر دیا تھا۔
دربار موو کی بحالی کے بعد جموں میں سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور رہائش گاہوں کو رنگ و روغن سے سجایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسٹیٹس ڈیپارٹمنٹ نے ملازمین کے لیے سرکاری اور کرایہ کی رہائش کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔
