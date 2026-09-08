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پلوامہ حملے کے بعد جموں بند کے دوران ہنگامہ آرائی کا معاملہ، عدالت نے روہت شرما سمیت 7 ملزمان کو الزامات سے بری کیا
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بعض گواہوں کے بیانات ایک دوسرے سے غیر معمولی حد تک مماثل تھے۔
Published : September 8, 2026 at 10:54 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں کی دوسری ایڈیشنل سیشن عدالت نے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے بعد فروری 2019 میں جموں بند کے دوران مبینہ ہنگامہ آرائی، گاڑیوں کو نذرِ آتش کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے معاملے میں روہت شرما سمیت سات ملزمان کو الزامات سے ڈسچارج کر دیا ہے۔
عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے مطلوبہ سطح کا ابتدائی ثبوت موجود نہیں ہے ۔ دوسری ایڈیشنل سیشن جج جموں انوپ کمار شرما نے 5 ستمبر 2026 کو جاری اپنے حکم میں روہت شرما، کیلاش کمار، منّت کمار، ساجن کمار، سکھدیو سنگھ عرف رنکو، ساحل شرما اور جگدیش کمار کو دفعہ 188، 147، 148، 149، 435 اور 427 آر پی سی کے تحت الزامات سے بری کر دیا۔
استغاثہ کے مطابق 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں دہشت گردانہ حملے میں تقریباً 40 سکیورٹی اہلکاروں کی موت کے بعد مختلف سماجی و سیاسی جماعتوں کی جانب سے 15 فروری کو جموں بند کی کال دی گئی تھی۔ اسی دوران دفعہ 144 سی آر پی سی نافذ تھی۔ عدالت کے مطابق تقریباً 600 سے 700 افراد پر مشتمل ایک ہجوم جے پی چوک سے رگھوناتھ بازار کی جانب بڑھ رہا تھا اور ویویکانند چوک کے قریب پولیس کی جانب سے روکے جانے کے بعد مبینہ طور پر مشتعل ہوگیا۔ استغاثہ نے الزام عائد کیا تھا کہ ہجوم نے سڑک کنارے کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور پانچ سے چھ گاڑیوں کو آگ لگا دی۔
پولیس نے تحقیقات کے دوران ملزمان کو مبینہ طور پر ہجوم کا حصہ قرار دیا تھا اور ان کی موجودگی ثابت کرنے کے لیے پولیس اہلکاروں کے بیانات کے علاوہ موبائل فون ٹاور لوکیشنز کو بھی بنیاد بنایا تھا تاہم عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ گواہوں کے بیانات میں ملزمان کی شناخت تو بیان کی گئی، لیکن کسی بھی ملزم کے خلاف گاڑیوں کو آگ لگانے یا اس عمل میں معاونت کرنے کا کوئی مخصوص فعل سامنے نہیں آیا۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بعض گواہوں کے بیانات ایک دوسرے سے غیر معمولی حد تک مماثل تھے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کیا کہ محض کسی ہجوم میں موجودگی کی بنیاد پر کسی شخص کو دفعہ 149 آر پی سی کے تحت اس جرم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اس شخص نے ہجوم کے مشترکہ مقصد کو اپنایا تھا یا جرم کے ارتکاب میں اس کا کوئی براہِ راست یا بالواسطہ کردار تھا۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ مذکورہ ہجوم کا ابتدائی مقصد پلوامہ حملے کے خلاف احتجاج تھا اور اسے اس وقت غیر قانونی یا پرتشدد شکل اختیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا جب پولیس نے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ تاہم تفتیشی ایجنسی یہ واضح کرنے میں ناکام رہی کہ اس کے بعد گاڑیوں کو آگ لگانے میں کون ملوث تھا اور ملزمان نے اس عمل میں کیا کردار ادا کیا۔ دفعہ 188 آر پی سی کے حوالے سے بھی عدالت نے قرار دیا کہ ریکارڈ پر دفعہ 144 کے تحت جاری مبینہ حکم کی نقل موجود نہیں تھی اور نہ ہی اس حکم کی خلاف ورزی کے سلسلے میں متعلقہ سرکاری افسر کی شکایت ریکارڈ پر پیش کی گئی۔
عدالت نے آخر میں کہا کہ ملزمان کی ہجوم میں موجودگی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ایک کمزور شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ شبہ ’’سنگین شبہ‘‘ کی سطح تک نہیں پہنچتا جس کی بنیاد پر چارج عائد کیا جا سکے۔ چنانچہ عدالت نے تمام سات ملزمان کو تمام مذکورہ دفعات کے تحت ڈسچارج کرتے ہوئے چالان خارج کر دیا اور ان کے ضمانتی مچلکے بھی ختم کرنے کا حکم دیا۔