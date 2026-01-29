ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری تہذیب و ثقافت کو اعزاز، یوم جمہوریہ کی پریڈ میں جموں کشمیر کی جھانکی کو دوسرا مقام حاصل
جھانکی کے ذریعے جموں و کشمیر کی صدیوں پر محیط فنی روایت کو جدید اسلوب میں پیش کیا جس نے ناظرین کو مسحور کر دیا۔
By PTI
Published : January 29, 2026 at 5:14 PM IST
جموں: یوم جمہوریہ 2026 کی پریڈ میں جموں و کشمیر کی جھانکی کے ذریعہ خطے کے صدیوں پرانے فنون، دستکاری اور لوک روایات کو شاندار انداز میں پیش کیا گیا۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ، دہلی میں ہوئی یوم جمہوریہ کی پریڈ میں جموں کشمیر کی جھانکی نے قومی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔
جمعرات کو ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ، جھانکی کے ذریعے جموں و کشمیر کی صدیوں پر محیط فنی روایت کو جدید اسلوب میں پیش کیا گیا جو مرکز کے زیر انتظام علاقے کے ثقافتی ورثے اور متحرک روایات کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ جھانکی کو جس انداز میں پیش کیا گیا وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لازوال تخلیقی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔
#WATCH | #RepublicDay2026 | The tableau of Jammu & Kashmir unfolds like a silken tapestry, presenting the region as a seamless cultural continuum where craftsmanship and performance merge into a single, luminous narrative.— ANI (@ANI) January 26, 2026
On one side, the tableau celebrates the splendour of… pic.twitter.com/b5yiodhLXI
جھانکی میں خطے کی نمایاں اور نایاب ہنرمندیوں پر خاص فوکس کیا گیا۔ جن میں پشمینہ بنائی، قالین بافی، اخروٹ کی لکڑی پر نفیس نقش و نگاری، پیپر ماشی، تانبے کے برتن اور بسوہلی منی ایچر مصوری شامل تھیں۔
کشمیری مہمان نوازی اور گرم جوشی کی علامت روایتی ساموور سے بصری داستان کا آغاز ہوا۔ ساموور کو نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وادی کے منفرد طرز زندگی کو روایتی لکڑی کے مکانات اور مشہور ہاؤس بوٹس کی جھلک کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ڈوگرا چھجا رقص نے سماجی ہم آہنگی، اجتماعی زندگی اور ثقافتی تسلسل کو اجاگر کیا۔
جھانکی کے ذریعہ جموں کشمیر کے مختلف لوک رقصوں کو بھی پیش کیا گیا جس میں ڈومحال، جاگرنا، روف، کُڈ، پہاڑی اور گوجری شامل تھے۔ یہ تمام رقص خطے کے متنوع نسلی اور ثقافتی تانے بانے کی عکاسی کرتے نظر آئے۔
انہوں نے کہا کہ جھانکی کا اختتام بید کی ٹوکری میں ترتیب دیے گئے رنگ برنگی پیپر ماشی اشیا کی نمائش کے ساتھ ہوا، جس نے جموں و کشمیر کو فن، روایت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ایک متحرک اور زندہ کینوس کے طور پر پیش کیا۔
حکومتی ترجمان نے کہا کہ جھانکی کے تصور، ڈیزائن اور ترتیب کی قیادت پدم شری اور سنگیت ناٹک اکادمی ایوارڈ یافتہ فنکار بلونت ٹھاکر نے کی۔
ٹھاکر نے جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوئجز کے سیکرٹری کے طور پر آٹھ سال خدمات انجام دی ہیں اور انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز (آئی سی سی آر) کے علاقائی ڈائریکٹر کے طور پر بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کی ہے۔ ٹھاکر جنوبی افریقہ اور ماریشس میں ہندوستانی ثقافتی مراکز کی سربراہ بھی رہے ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ جموں و کشمیر کو حاصل ہونے والا یہ اعزاز خطے کی قومی شناخت یونین ٹیریٹری کی فنکارانہ صلاحیت، ثقافتی لچک اور تخلیقی صلاحیتوں کی پائیدار میراث کا ثبوت ہے جو ملکی و بین الاقوامی سطح پر جموں کشمیر کی تہزیبی شناخت کو اجاگر کرتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: