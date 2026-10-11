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جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت جلد بحال ہونے کی امید ہے، رام داس اٹھاؤلے
انہوں نے کہا مودی اور امت شاہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق وعدے اور عزم سے بخوبی واقف ہیں۔
Published : October 11, 2026 at 9:06 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) مرکزی وزیر مملکت برائے سماجی انصاف و تفویض اختیارات رام داس اٹھاؤلے نے امید ظاہر کی ہے کہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت مستقبل قریب میں بحال کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں و کشمیر کی مجموعی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پُرعزم ہے اور خطے کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔
اننت ناگ ضلع کے بجبہاڑہ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رام داس اٹھاؤلے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق وعدے اور عزم سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سلسلے میں مستقبل قریب میں مثبت پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ جموں و کشمیر کی ترقی اور عوامی مسائل کا حل حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے اور عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کیا جا سکے۔
جنتر منتر پتھراؤ معاملے پر قانون کے مطابق کارروائی کا عندیہ
جنتر منتر پر پتھراؤ کے واقعے سے متعلق سوال کے جواب میں رام داس اٹھاؤلے نے کہا کہ اس معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسے معاملات میں قانونی طریقۂ کار کے تحت اقدامات کیے جائیں گے۔
اس موقع پر رام داس اٹھاؤلے نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ووٹ چوری کے الزامات کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں ووٹ چوری کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا، جبکہ ان کے مطابق ہجرت کرنے والے افراد کے ووٹ فہرستوں سے حذف کیے گئے ہیں۔
ان کے اس بیان کو انتخابی عمل اور ووٹر فہرستوں سے متعلق جاری سیاسی بحث کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم، ووٹ چوری اور ووٹر فہرستوں سے نام حذف ہونے کے معاملات پر مختلف سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے مؤقف ہیں۔عوامی وفود سے ملاقات، مسائل سننے کی کوششnعوامی ریلی کے بعد رام داس اتھاولے نے مختلف عوامی وفود سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران وفود نے اپنے مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ ملاقاتوں کا مقصد عوامی سطح پر درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کرنا اور متعلقہ معاملات کو حکومت کی توجہ میں لانا تھا۔
اس موقع پر پروگرام کے انچارج ایڈوکیٹ اویاس بٹ، اسٹیٹ پیروکار انچارج اور ضلع صدر اننت ناگ منظور احمد سمیت دیگر متعلقہ افراد بھی موجود تھے۔
رام داس اٹھاؤلے کے دورے کے دوران ریاستی حیثیت کی بحالی، ترقیاتی ضروریات اور عوامی مسائل سے متعلق امور نمایاں رہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس امید کا اظہار کیا کہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے معاملے میں مستقبل قریب میں پیش رفت ہو سکتی ہے، جبکہ مرکزی حکومت خطے کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔