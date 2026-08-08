ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ نہ دینے سے بہت بڑا سیاسی نقصان ہوا ہے، عمر عبداللہ
عبداللہ نے کہا کہ ریاست کی بحالی میں مسلسل تاخیر نے جموں و کشمیر کے لوگوں میں مایوسی پیدا کی ہے۔
Published : August 8, 2026 at 8:59 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ہفتے کے روز جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کو وعدے کے مطابق بحال کرنے میں تاخیر پر گہری مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر مرکز کے زیر انتظام علاقے میں غصہ اور مایوسی نہ صرف مودی حکومت کے خلاف ہے درحقیقت اس کی وجہ سے انہیں خود بھی بڑا سیاسی نقصان ہوا ہے۔
عبداللہ نے کہا کہ ریاست کی بحالی میں مسلسل تاخیر نے جموں و کشمیر کے لوگوں میں مایوسی پیدا کی ہے اور یہ صرف مرکزی حکومت تک محدود نہیں ہے۔ عبداللہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کی اپنی سیاسی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے، کیونکہ وہ ان غلطیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں جو ان کی اپنی نہیں ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کی جلد بحالی کی امید میں مرکزی حکومت کے ساتھ تعمیری تعلقات استوار کرنے کی ان کی ابتدائی حکمت عملی نے مقامی لوگوں میں ان کی سیاسی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس کے لیے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے اس کا ایک بڑا حصہ کھو دیا ہے۔انہوں نے کہا میں ان جرائم کی سزا بھگتوں گا جو میرے نہیں ہیں، اور میں وہ صلیب دوبارہ اٹھاؤں گا کیونکہ اسے برداشت کرنا میری ذمہ داری ہے۔
صحیح وقت پر جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لئے مرکزی حکومت کی مبہم ڈیڈ لائن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اس عمل کا موازنہ ایک ایسے ہدف سے کیا جو مسلسل پیچھے دھکیل رہا ہے۔
انہوں نے کہا یہ میراتھن ریس کی طرح ہے۔ اسے 42 کلومیٹر میں ختم کرنے کے بجائے، جب بھی آپ فائنل لائن کے قریب پہنچتے ہیں، وہ اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ واضح معیارات طے کرے تاکہ ان کی حکومت کا ایک مخصوص ہدف ہو۔
عبداللہ نے اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ جب تک دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک ریاست بحال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت کا یونین ٹیریٹری میں کام کرنے والے سیکورٹی اپریٹس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس دلیل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دراصل ایسی حکومت کو سزا دے رہے ہیں جس کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ وہاں ایک منتخب حکومت ہے۔ درحقیقت، ہمارا اس وقت جموں و کشمیر میں کام کرنے والے انسداد دہشت گردی کے آلات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
انہوں نے دلیل دی کہ یہ کہہ کر آپ دراصل کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاست کا درجہ تب ہی بحال کریں گے جب پاکستان دہشت گردی کی حمایت بند کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس فیصلے کو ہمارے ملک کے دارالحکومت سے اسلام آباد منتقل کر رہے ہیں۔
عبداللہ نے اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ جب تک دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک ریاست بحال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت کا یونین ٹیریٹری میں کام کرنے والے سیکورٹی اپریٹس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس دلیل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دراصل ایسی حکومت کو سزا دے رہے ہیں جس کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ وہاں ایک منتخب حکومت ہے۔ درحقیقت، ہمارا اس وقت جموں و کشمیر میں کام کرنے والے انسداد دہشت گردی کے آلات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
انہوں نے دلیل دی کہ یہ کہہ کر آپ دراصل کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاست کا درجہ تب ہی بحال کریں گے جب پاکستان دہشت گردی کی حمایت بند کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس فیصلے کو ہمارے ملک کے دارالحکومت سے اسلام آباد منتقل کر رہے ہیں۔
انتظامی کام میں حائل رکاوٹوں کو اجاگر کرتے ہوئے، عبداللہ نے یونین کے زیر انتظام علاقے کو اسمبلی کے ساتھ بے ضابطگی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جیسے اہم ادارے اب بھی لیفٹیننٹ گورنر کے دائرہ اختیار میں ہیں۔
انہوں نے کہا ایک قانون ساز اسمبلی کے ساتھ یونین ٹیریٹری سے زیادہ بدتر طرز حکمرانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ براہ کرم مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو رکھیں لیکن انہیں قانون ساز اسمبلیاں نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کابینہ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے انتظامی سیکرٹریوں کا انتخاب کرے یا ایڈووکیٹ جنرل کی تقرری کرے۔
آرٹیکل 370 پر اپنے موقف کو کمزور کرنے کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ آئینی اختیارات کی کسی بھی تقسیم کے لیے ریاست کا درجہ ایک قانونی شرط ہے۔
انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 بنیادی طور پر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہے۔ جب آپ ریاست نہیں ہیں تو ریاست کی فہرست کیسے ہوسکتی ہے؟ آرٹیکل 370 کو بحال کرنے سے پہلے ریاست کو بحال کیا جانا چاہیے۔
مرکزی حکومت کے وعدے کے بارے میں عبداللہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خطے کے اپنے دوروں کے دوران ذاتی طور پر ریاستی حیثیت کی بحالی کا عہد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سادہ سی سیاسی یقین دہانی نہیں ہے بلکہ مودی کی طرف سے واضح وعدہ ہے۔