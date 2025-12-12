ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیفٹیننٹ گورنر نے نوگام دھماکے کے متاثرین کے لواحقین کو سرکاری ملازمت کے تقرری نامے سونپے
15 نومبر کو سری نگر کے مضافات میں نوگام پولیس اسٹیشن کے اندر ہونے والے اس دھماکے میں نو افراد ہلاک ہوئے تھے۔
Published : December 12, 2025 at 9:35 PM IST
سری نگر: نوگام دھماکے میں نو افراد کی ہلاکت کے ایک ماہ بعد جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج (12 دسمبر) کو متاثرین کے لواحقین کو ملازمت کے تقرری لیٹر سونپے۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دھماکے کے مہلوکین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج سری نگر میں اہل خانہ سے ملاقات کی اور ہمدردی کی بنیاد پر سرکاری ملازمت کے تقرری نامہ حوالے کیا۔
15 نومبر کو سری نگر کے مضافات میں نوگام پولیس اسٹیشن کے اندر ہونے والے اس دھماکے میں ایک نائب تحصیلدار، ایک پولیس انسپکٹر، چھ دیگر ملازمین اور ایک شہری درزی سمیت نو افراد ہلاک ہوئے تھے۔
جموں و کشمیر پولیس کے مطابق، بین ریاستی دہشت گردی کے ماڈیول کو چلانے کے ملزم ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی سے ہریانہ کے فرید آباد سے دھماکہ خیز مواد ضبط کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی کے 10 نومبر کے دہلی دھماکوں سے تعلق کی قوم تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی طرف سے جانچ کی جا رہی ہے۔
این آئی اے نے کشمیر کے تین ڈاکٹروں اور یوپی کے ایک ڈاکٹر اور ان کے مبینہ ساتھیوں سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔
پولیس کا کہنا تھا کہ نوگام پولیس اسٹیشن کے احاطہ میں دھماکہ بارودی مواد سے حادثاتی طور پر ہوا، جب کہ سیاسی جماعتیں اور منتخب حکومت نے دھماکوں سے نمٹنے میں ہونے والی "غلطیوں" کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے دھماکے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دی تھی۔
ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ آرام اور وقار کی زندگی گزاریں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پورے ملک کو جموں و کشمیر پولیس پر فخر ہے کہ انہوں نے پچھلے مہینے دہشت گردی کے نیٹ ورک کا پتہ لگا کر اور اسے ختم کر کے دہشت گردوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔
انہوں نے پولیس کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا پتہ لگانے، اس مئں دیوار بننے اور روکنے کے لیے باریک بینی سے تفتیش اور کثیر جہتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے سینئر افسران کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کی پائپ لائن میں خلل ڈالنے اور بعض علیحدگی پسند عناصر کی طرف سے بنیاد پرستی کی کوششوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔
