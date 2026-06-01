جموں کشمیر کا سب سے بڑا واٹرفال آج بھی سیاحوں کے لئے بند، سیاح مایوس
کشمیر کے بہت سارے سیاحتی مقامات کو سیاحوں کی سیروتفری کے لیے کھول دیا گیا مگر اہربل آج بھی بند ہے۔
Published : June 1, 2026 at 1:11 PM IST
کولگام: (فیض لولو) بلا شبہ وادیٔ کشمیر کا ذرہ ذرہ قدرتی حسن سے مالامال ہے، یہاں کے منفرد سیاحتی مقامات کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ کولگام ہیڈ کوارٹر سے 35 کلومیٹر دوری پر واقع اہربل واٹرفال قدرتی حسن سے مالامال ہے۔ اہربل آبشار کے کنارے بیٹھ کر کوئی بھی انسان غم دوران بھول کر قدرت کی کرشمہ سازی میں کھو جاتا ہے۔
دراصل اہربل کولگام کو قدرت نے بے شمار بیش قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، قدرتی حسن سے مالامال اہربل اپنے دلفریب مناظر سے جہاں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ یہاں کے سر سبز جنگلات میں نایاب جڑی بوٹیوں کے سینکڑوں اقسام پائے جاتے ہیں، اہربل کے معروف واٹر فال پورے دنیا میں مشہور ہیں جس کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر کے سیاح آتے تھے۔لیکن 22 اپریل 2025 کے بائسرن سانحہ نے سیاحت کے پورے شعبہ کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔
جموں کشمیر کے سارے سیاحتی مقامات کی طرح اہربل کو بھی سیاحوں کی آمد کے لئے بند کر دیا گیا۔ تاہم ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے بہت سارے سیاحتی مقامات کو سیاحوں کی سیروتفری کے لیے کھول دیا گیا مگر اہربل آج بھی بند ہے۔ اہربل آرہے سیاح مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ ہم دور دور علاقے سے اہربل واٹرفال کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں ، مگر یہاں پر کسی بھی سیاح کو اند جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ۔ سیاحوں نے ریاست کے لفٹیننٹ گورنر اور ضلع انتظامیہ کولگام سے اہربل واٹر فال کھولنے کی اپیل کی۔
مقامی لوگوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے اہربل واٹر فال کی مسلسل بندش کو ختم کرکے اسے پھر سے سیاحوں کے لیے کھولے جانے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پابندیوں کی وجہ سے یہاں کے لوگوں خصوصاً روزگار سے وابستہ طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔" انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حالات کا جائزہ لے کر اہربل کو دوبارہ سیاحوں کے لیے کھولا جائے۔