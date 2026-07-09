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جموں و کشمیر پائیدار سیاحت کے لیے طویل مدتی حکمتِ عملی پر کام کر رہا ہے، ڈائریکٹر ٹورازم
سیاحوں کی آمد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رواں سال جموں و کشمیر آنے والے تقریباً 95 فیصد ملکی سیاح(ڈومیسٹک) تھے۔
Published : July 9, 2026 at 7:11 PM IST
سرینگر: (جاود ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر، سید قمر سجاد نے بدھ کے روز کہا کہ حکومت نے سیاحت سے وابستہ مختلف شعبوں کے نمائندوں سے مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ خطے کے نازک قدرتی وسائل کا تحفظ کرتے ہوئے پائیدار سیاحت کی ترقی کے لیے ایک طویل مدتی حکمتِ عملی تیار کی جا سکے۔
سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ ایک روزہ سیاحتی کانکلیو کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سید قمر سجاد نے کہا کہ یہ اجلاس ایک جامع روڈ میپ کی تیاری کا آغاز ہے، جسے جموں و کشمیر بھر میں سیاحتی تجارتی تنظیموں اور مختلف سیاحتی مقامات کے منتظمین کے تعاون سے ترتیب دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ مجوزہ حکمتِ عملی کا بنیادی مقصد سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ کشمیر کے قدرتی وسائل ہی یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے سب سے بڑی کشش ہیں۔
موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے سید قمر سجاد نے کہا کہ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے اور جموں و کشمیر کو بھی مسلسل ماحولیاتی اقدامات کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ محکمہ جنگلات، محکمہ سیاحت اور محکمہ تعلیم شجرکاری مہمات میں سرگرم ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہر کاٹے گئے درخت کے بدلے کئی نئے درخت لگائے جائیں تاکہ ماحول کا تحفظ کیا جا سکے اور گلوبل وارمنگ کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔
سیاحوں کی آمد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رواں سال جموں و کشمیر آنے والے تقریباً 95 فیصد سیاح ملکی (ڈومیسٹک) سیاح تھے۔ مشرقِ وسطیٰ میں جاری تنازعے کے باعث غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں کمی آئی تھی، تاہم اب ان کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا میرے پاس تازہ ترین اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر سیاحت کے شعبے میں مثبت رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔