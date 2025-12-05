ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں آج رات کے درجہ حرارت میں نمایاں بہتری رہی
موسمیاتی مرکز سری نگرکے مطابق گزشتہ رات زوجیلا میں درجے حرارت منفی 18.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
Published : December 5, 2025 at 10:40 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں آج رات کے درجہ حرارت میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی، حالانکہ وادی کے کئی علاقوں اور بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ سب سے سرد درجہ حرارت زوجیلا پاس میں ریکارڈ کیا گیا، جو منفی 18.0 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، جب کہ سری نگر شہر میں 0.4 ڈگری سیلسیس رہا۔
موسمیاتی مرکز سری نگر کے مطابق، وادی کے بیشتر اسٹیشنوں پر اس ہفتے کے شروع کے مقابلے میں کم سے کم درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم کشمیر کے کئی علاقوں میں صفر درجے حرارت ہیں۔
پامپور وادی کے سب سے سرد آباد علاقوں میں سے ایک رہا، جہاں درجہ حرارت منفی 3.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پلوامہ اور شوپیاں میں بالترتیب منفی 2.6 ڈگری اور منفی 2.5 ڈگری رہا۔ بالائی علاقوں میں سونمرگ منفی 1.2 ڈگری پر رہا، جبکہ پہلگام میں منفی 1.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
مضافات میں بھی شدید سردی دیکھنے میں آئی۔ سری نگر ہوائی اڈے کا درجہ حرارت منفی 1.0 ڈگری اور اونتی پورہ کا درجہ حرارت منفی 1.2 ڈگری پر تھا۔ بڈگام اور بانڈی پورہ میں ہر ایک میں منفی 0.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت 0.0 درجے درج کیا گیا۔
شمالی کشمیر میں رفیع آباد میں منفی 1.4 ڈگری اور کپواڑہ میں نسبتاً معتدل 0.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بارہمولہ 1.8 ڈگری کے ساتھ وادی میں سب سے زیادہ گرم رہا۔ کولگام اور کوکرناگ میں بالترتیب 1.1 ڈگری اور 0.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطہ کافی حد تک گرم رہا، جموں شہر 8.8 ڈگری اور کٹرہ 8.5 ڈگری پر رہا۔ ادھم پور اور راجوری میں بالترتیب 3.6 ڈگری اور 2.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بھدرواہ اور بانہال خطے میں 1.9 ڈگری اور 1.2 ڈگری کے ساتھ سرد مقامات میں شامل تھے۔
لداخ میں درجے حرارت انجماد سے کافی نیچے رہا۔ نیوما میں درجہ حرارت منفی 15.2 ڈگری اور تانگسٹے میں منفی 10.3 ڈگری تک گر گیا۔ پدم میں منفی 9.1 ڈگری درج کیا گیا جبکہ لیہہ کا درجہ حرارت منفی 7.2 ڈگری پر رہا۔
موسمیاتی مرکز نے آنے والے دنوں میں خطے کے لیے عام طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔
5 دسمبر کے لیے، جزوی طور پر ابر آلود آسمان کے ساتھ بارش، گرج چمک یا دھول کے طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ 6 اور 7 دسمبر کو عام طور پر ابر آلود آسمان دیکھنے کی توقع ہے۔ 8 دسمبر کو، حالات دوپہر یا شام تک جزوی طور پر ابر آلود سے عام طور پر ابر آلود ہو سکتے ہیں۔ 9 دسمبر کو جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور 10 دسمبر کو بھی عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔