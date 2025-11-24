ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر: پری پرائمری سے آٹھویں جماعت تک سرمائی تعطیلات کا اعلان

وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ 25 نومبر یعنی منگل کو اسکولوں میں پری نرسری کلاسز کے لیے کام کا آخری دن ہو گا۔

پری پرائمری سے آٹھویں جماعت تک سرمائی کی تعطیلات کا اعلان
پری پرائمری سے آٹھویں جماعت تک سرمائی کی تعطیلات کا اعلان (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 24, 2025 at 10:49 PM IST

سرینگر (پرویز الدین): ایک تازہ ترین پیش رفت میں سرکار نے کشمیر کے سرمائی زون کے تحت آنے والے اسکولوں میں پری پرائمری سطح کے کلاسز کے لیے 26 نومبر سے سرمائی تعطیلات کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ اول سے آٹھویں جماعت تک کے طلباء کے لیے یہ تعطیلات یکم دسمبر سے ہوں گی۔

وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ 25 نومبر یعنی منگل کو اسکولوں میں پری نرسری کلاسز کے لیے کام کا آخری دن ہو گا۔ ایسے میں مذکورہ کلاسز کی سرمائی تعطیلات 26 نومبر سے شروع ہوں گی ۔انہوں نے کہا کہ "میں نے اس حوالے سے ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر سے۔ بات کی ہے۔ یہ فیصلہ کشمیر میں صبح سخت سردی کے پیش نظر والدین کےاسرار پر لیا گیا ہے"۔

واضح وادی کشمیر میں درجہ حرارت میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جارہی ہے۔ایسے میں بچوں کے صحت اور موسمیاتی بیماریوں خاص دمہ اور کولڈ الرجی سے بچاؤ کی خاطر پرائمری سطح کے کلاسز کے لیے ایک پہلے ہی سرمائی تعطیلات کا اعلان وقت کی اہم ضرورت سے تعبیر کیا جارہا ہے۔

ادھر وزیر تعلیم نے کہا کہ اول سے آٹھویں جماعت تک یکم دسمبر سے سرمائی تعطیلات ہوں گی جبکہ بارہویں جماعت کے طلباء کے لیے دسمبر کے دوسرے ہفتے سے سرمائی تعطیلات شروع ہوں گی-

