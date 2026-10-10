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جموں و کشمیر: 2006 کے بعد پیدا ہونے والے نوجوانوں کو ووٹر کارڈ کیوں نہیں مل رہے؟ جانیں وجہ
الیکشن کمیشن کی بی ایل او ایپ میں اہلیت کی تاریخ اپ ڈیٹ نہ ہونےکی وجہ سےبی ایل او فارم 6 اپ لوڈ کرنےسےقاصر ہیں۔
Published : October 10, 2026 at 7:22 PM IST
جموں: (عامر تانترے) پچھلے دو سالوں سے، جموں و کشمیر میں یکم اکتوبر 2006 کے بعد پیدا ہونے والے ایک بھی نئے ووٹر کا آن لائن اندراج نہیں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی بوتھ لیول آفیسر ایپ ان رجسٹریشن کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ اہل نوجوانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے اپنے پیدائشی سرٹیفکیٹس کی ہارڈ کاپیوں اور دیگر متعلقہ دستاویزات کے ساتھ فارم 6 جمع کرائیں۔
ان کے نام صرف اس صورت میں آن لائن رجسٹر کیے جائیں گے جب اہلیت کی تاریخ میں یکم اکتوبر 2006 کے بعد توسیع یا اپ ڈیٹ کیا جائے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے، کچھ بی ایل اوز نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ، اکتوبر 2024 کے بعد، صرف وہی نوجوان جو یکم اکتوبر 2006 کو یا اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے، نئے ووٹر کے طور پر رجسٹر کیے جائیں گے۔ دیگر تمام کے لیے درخواستیں روک دی گئی ہیں۔
ایک بی ایل او نے دعویٰ کیا، "کئی نئے ووٹرز ایپ پر رجسٹر نہ ہونے کے بعد، ہم نے اعلیٰ حکام کے ساتھ مسئلہ اٹھایا۔ اپنی معلومات کے لیے، ہم نے اپنے مخصوص علاقوں کے نوجوانوں کی فہرست تیار کی ہے جنہوں نے 18 سال کی عمر مکمل کر لی ہے اور ان کے کاغذات بھی جمع کیے ہیں۔ لیکن ہم ان کی معلومات ایپ پر اپ لوڈ کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کے اندراج کا کوئی آپشن نہیں ہے۔"
جموں سے تعلق رکھنے والے ایک اور بی ایل او نے بتایا کہ جموں کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر (ڈی ای او) جو کہ ڈپٹی کمشنر بھی ہیں، نے 8 اکتوبر کو ایک سرکلر جاری کیا تاکہ 10 اور 11 اکتوبر کو نئے ووٹروں سمیت دیگر ووٹرز کے نام شامل کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم چلائی جائے۔ یہ مہم آج صبح شروع ہوئی۔
بی ایل او نے مزید کہا، "لیکن ایپ پر پابندیوں کی وجہ سے، ہم یکم اکتوبر 2006 کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی نئے ووٹرز کو آن لائن رجسٹر کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے ان ووٹرز کو اپنے دستاویزات فراہم کرنے کو کہا ہے، اور جیسے ہی ایپ ہمیں آن لائن رجسٹر کرنے کی اجازت دے گی، ہم ان کا اندراج کر دیں گے۔"
عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 19 اور ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 326 کے مطابق نئے ووٹر کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ اعلی حکام کو اپنی تفصیلات جمع کرانے سے پہلے بی ایل اوز کو ان کا اندراج کرنا ہوگا۔ اب بی ایل او ایپ کے متعارف ہونے کے ساتھ، اس کاغذی کارروائی کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، اور بی ایل او مطلوبہ 'فارم 6' آن لائن پُر کرتے ہیں۔
اس سے جموں و کشمیر کے لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے انتظامیہ سے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گول کے سابق ایم ایل اے اعجاز احمد خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بی ایل او 2007 اور 2008 میں پیدا ہونے والے ووٹروں کا اندراج نہیں کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بی ایل اوز کو ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ "تمام بی ایل اوز توجہ فرمائیں، یہ معاملہ ضروری غور اور مزید ہدایات کے لیے اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔"
اس وقت تک تمام بی ایل او کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف ان اہل ووٹروں کے نام شامل کریں جن کی تاریخ پیدائش 01-10-2006 یا اس سے پہلے ہے۔ آپ سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ حذف کرنے، ایڈریس کی تبدیلیوں، اور مناسب معاون دستاویزات کے ساتھ تصحیح کے معاملات پر کارروائی کریں۔ یقینی بنائیں کہ تمام ضروری دستاویزات دستیاب ہیں۔
سابق ایم ایل اے اعجاز احمد خان نے اس سرکلر پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا، "ایک سرکلر 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے ووٹروں کے آئینی حقوق کو کیسے چھین سکتا ہے؟ الیکشن ڈپارٹمنٹ صرف 20 سال کی عمر کو پہنچنے والے ووٹرز کا اندراج کر رہا ہے۔"
جموں و کشمیر میں چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے عہدیداروں نے واضح کیا کہ یہ نظام تب تک جاری رہے گا جب تک کہ ہندوستان کا الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ کی سمری نظرثانی یا خصوصی نظر ثانی کا اعلان نہیں کرتا۔
جموں و کشمیر میں چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے انچارج افسر گروپندر سنگھ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لیے اہلیت کی تاریخ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ووٹر لسٹ کی آخری نظر ثانی 2024 میں، اسمبلی انتخابات سے پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے اس طرح کی نظر ثانی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جبکہ ناموں کو شامل کرنے کا عمل جاری ہے، اگلی نظرثانی مکمل ہوتے ہی نئے ووٹرز کی آن لائن رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔