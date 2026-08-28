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جموں کشمیر میں بارش کی پیشن گوئی، ٹریفک ایڈوائزری جاری
جموں ڈویژن کے خطرناک علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلاب کی صورتحال حال پیدا ہو سکتی ہے۔
Published : August 28, 2026 at 10:37 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں اگلے چند دنوں میں وقفے وقفے سے بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے کچھ علاقوں میں گرج چمک، بجلی چمکنے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔
موسم کی پیشن گوئی کی روشنی میں، ٹریفک حکام نے گاڑی سے سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے سڑک کے حالات کا جائزہ لیں، خاص طور پر جموں سرینگر قومی شاہراہ پر، جہاں کئی مقامات پر ٹریفک کی نقل و حرکت سست ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں اور کشمیر میں الگ تھلگ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، اس کے بعد آنے والے دو دنوں میں بکھری ہوئی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اودھم پور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خطے میں سب سے زیادہ 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
پورے خطے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔ کشمیر کے کچھ حصوں میں ریڈنگ معمول سے 2 سے 4 ڈگری سیلسیس زیادہ اور جموں ڈویژن کے کئی علاقوں میں معمول سے ایک سے تین ڈگری سیلسیس زیادہ تھی۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کٹھوعہ میں 35.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
28 اگست کے لیے، محکمہ موسمیات نے سرینگر اور جموں کے لیے موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ جموں میں، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 26 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کا امکان ہے۔
سات دن کی پیشن گوئی جموں اور کشمیر میں الگ تھلگ بارش کی طرف اشارہ کررہی ہے، اس مدت کے اختتام تک بھاری بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بعض علاقوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک اور تیز ہواؤں کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، پیشین گوئی کی مدت کے دوران جموں ڈویژن کے خطرناک علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلاب کی صورتحال حالات پیدا ہو سکتی ہے۔
ان موسمی حالات کے پیش نظر ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر نے جموں و کشمیر کی اہم سڑکوں پر سفر کرنے والے موٹرسائیکلوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔
داول، ادھم پور میں سنگل لین اور کچی سڑک کی سطح کی وجہ سے26 اور 27 اگست کے درمیان قومی شاہراہ 44 پر ٹریفک کی نقل و حرکت بہت سست رہی۔ ماروگ اور کشتواڑ پاتھر کے درمیان سنگل لین کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت بھی متاثر ہوئی۔
ٹریفک حکام نے ڈگڈول اور رامبن کے درمیان تین گاڑیوں کے بند پڑنے کی بھی اطلاع دی۔ داول، ادھم پور میں ٹریفک کو منظم کیا جا رہا ہے، جہاں تقریباً 30 سے 40 میٹر کا سنگل لین کا حصہ نقل و حرکت کو متاثر کر رہا ہے۔
ہلکی موٹر گاڑیوں کے مسافروں اور ڈرائیوروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جموں سرینگر ہائی وے پر صرف دن کی روشنی میں سفر کریں۔ پتھروں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے ساتھ ساتھ رامبن اور بانہال کے درمیان جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے رات کے سفر سے گریز کیا جانا چاہیے۔
مسافروں کو رامبن اور بانہال کے درمیان غیر ضروری طور پر رکنے کے خلاف بھی مشورہ دیا جاتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں لینڈ سلائیڈنگ اور پتھراؤ کا خطرہ ہوتا ہے۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ ٹریفک ایڈوائزری میں ڈگڈول-کھنی نالہ سیکشن پر جاری چوڑائی کے کام کی وجہ سے تیل اور گیس کے ٹینکروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔
متاثرہ حصے سے کشمیر جانے والے تیل اور گیس کے ٹینکروں کی آمدورفت صبح سات بجے سے شام سات بجے تک محدود رہے گی۔ آتش گیر مواد لے جانے والے ٹینکرز کو صرف شام پانچ بجے سے صبح پانچ بجے کے درمیان سرنگوں سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔
پتھروں، لینڈ سلائیڈنگ اور رامبن اور بانہال کے درمیان جاری تعمیراتی کام کے خطرے کو دیکھتے ہوئے، خراب ہونے والے سامان لے جانے والی کارگو گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹر کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط پر عمل کریں۔
بھاری موٹر گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو اوور لوڈنگ کے خلاف مشورہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ہائی وے پر سفر کرنے سے پہلے اپنی گاڑیوں کا معائنہ کریں اور کافی ایندھن ساتھ رکھیں۔
28 اگست کے لیے، مناسب موسم اور سڑک کے اچھے حالات کے تحت، ہلکی موٹر گاڑیوں، مسافر گاڑیوں، نجی کاروں، اور مال بردار گاڑیوں کو جموں سرینگر ہائی وے پر دونوں سمتوں میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔
ٹریفک حکام نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ لین کے نظم و ضبط کو برقرار رکھیں، انتباہ دیا گیا ہے کہ اوور ٹیکنگ اور غلط لین میں گاڑی چلانے سے ٹریفک میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
سیکورٹی فورس کی گاڑیوں کو بھی ہائی وے پر دونوں سمتوں میں جانے کی اجازت ہوگی بشرطیکہ موسم اور سڑک کے حالات سازگار ہوں۔ ان کی نقل و حرکت رامبن میں ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ذریعہ ہائی وے کے حالات کی تصدیق سے مشروط ہوگی۔
کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ سڑک پر، ہلکی موٹر گاڑیوں اور پرائیویٹ کاروں کو دونوں سمتوں میں چلنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے مناسب موسم، سڑک کے اچھے حالات، اور متعلقہ ایجنسیوں کی منظوری ضروری ہے۔ ایڈوائزری میں مختلف سیکشنز میں نقل و حرکت کے لیے الگ الگ ٹائم سلاٹ دیے گئے ہیں اور گاڑیوں کو مقررہ وقت کی حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سرینگر-سونمرگ-گمری روڈ پر، ہلکی موٹر گاڑیوں (LMVs) کو موسم اور سڑک کے حالات کے ساتھ ساتھ سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسیوں سے کلیئرنس کے تحت - دونوں سمتوں کرگل اور سرینگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی۔
سونمرگ سے کرگل کی طرف اور مینا مرگ سے سرینگر کی طرف نقل و حرکت کی اجازت دوپہر ایک بجے تک رہے گی۔ مینا مرگ سے سرینگر کی طرف جانے والی بھاری موٹر گاڑیوں (HMVs) کو دوپہر 12:00 سے شام 5:00 کے درمیان جانے کی اجازت ہوگی۔ شام پانچ بجے کے بعد کسی بھی گاڑی کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اس راستے پر سفر کرنے والے موٹرسائیکلوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اینٹی سکڈ چین لے کر جائیں، کیونکہ سڑک کی سطح پھسلن ہو سکتی ہے۔ مغل روڈ پر، مناسب موسم، سڑک کے اچھے حالات، اور سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسی کی طرف سے کلیئرنس کے ساتھ، ایل ایم ویز کو دونوں سمتوں سے چلنے کی اجازت ہوگی، اس کے بعد ہیوی موٹر وہیکل کو 10 ٹائروں تک کی اجازت ہوگی۔
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