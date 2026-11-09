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جموں و کشمیر میں موسم کی صورتحال: منگل سے بارش اور برفباری کا امکان، بارہ نومبر کو شدید بارش متوقع
محکمۂ موسمیات نے 12 نومبر کو کشمیر کے کچھ حصوں میں الگ تھلگ مقامات پر شدید بارش یا برف باری کی پیشگوئی بھی کی ہے۔
Published : November 9, 2026 at 10:25 AM IST
سرینگر: آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر میں موسم کی صورتحال میں تبدیلی کا امکان ہے، جہاں 10 نومبر سے کئی مقامات پر بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ محکمۂ موسمیات (IMD) نے 12 نومبر کو کشمیر کے کچھ حصوں میں الگ تھلگ مقامات پر شدید بارش یا برف باری کی پیشگوئی بھی کی ہے۔
محکمۂ موسمیات کے مرکز سرینگر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین پیشگوئی کے مطابق، 9 نومبر کو پورے جموں و کشمیر میں موسم خشک رہنے کی امید ہے۔ 10 اور 11 نومبر کو بھی موسم بنیادی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کچھ مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک ہو سکتی ہے۔
سلسلہ 13 نومبر کو بھی جاری رہنے کا امکان
موسمی سرگرمیوں میں 12 نومبر سے شدت آنے کی توقع ہے، جب کشمیر اور جموں دونوں ڈویژنوں میں بڑے پیمانے پر بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ 13 نومبر کو بھی جاری رہنے کا امکان ہے جب کہ 14 نومبر کو اس میں کمی آئے گی۔
محکمۂ موسمیات نے 10 اور 11 نومبر کو جموں و کشمیر میں مختلف مقامات پر بارش اور گرج چمک کی پیشگوئی کی ہے۔ ان موسمی حالات کے دوران بجلی چمکنے اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
شدید بارش یا برف باری کے ساتھ ساتھ گرج چمک
12 نومبر کو خاص طور پر وادیٔ کشمیر میں زیادہ نمایاں موسمی سرگرمیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ محکمۂ نے وادی میں شدید بارش یا برف باری کے ساتھ ساتھ گرج چمک، بجلی گرنے اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کی وارننگ دی ہے، جو بڑھ کر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہیں۔
13 اور 14 نومبر کو بھی بارش اور گرج چمک کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، اور اس دوران دونوں ڈویژنوں میں بجلی چمکنے اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔
زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سیلسیئس اور کم سے کم 1 ڈگری
سات روزہ آؤٹ لک (موسمی خاکے) کے مطابق، 12 اور 13 نومبر کو وسیع پیمانے پر بارش اور برف باری متوقع ہے، جس سے 51 فیصد سے 75 فیصد تک موسمی اسٹیشن متاثر ہو سکتے ہیں۔ 14 نومبر کو یہ سرگرمی کم ہو کر کچھ علاقوں تک محدود ہو جائے گی۔
آج کے لیے سرینگر اور جموں میں عام طور پر آسمان صاف رہنے کی توقع ہے۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 23 ڈگری سیلسیئس اور کم سے کم 1 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ ہونے کا امکان ہے، جب کہ جموں میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیئس اور کم سے کم 15 ڈگری سیلسیئس رہنے کی توقع ہے۔
کشمیر میں کپواڑہ کا درجۂ حرارت سب سے زیادہ
8 نومبر کی صبح 8:30 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں کے دوران، کشمیر ڈویژن کے کئی حصوں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت معمول سے 3 سے 6 ڈگری سیلسیئس زیادہ رہا۔ جموں ڈویژن میں بھی کئی مقامات پر دن کا درجۂ حرارت معمول سے 1 سے 3 ڈگری سیلسیئس زیادہ درج کیا گیا۔
کشمیر ڈویژن میں کپواڑہ کا درجۂ حرارت سب سے زیادہ یعنی 23 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں ڈویژن میں جموں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت سب سے زیادہ یعنی 29.5 ڈگری سیلسیئس رہا۔
کشمیر میں پہلگام کا کم سے کم درجۂ حرارت
رات کا درجۂ حرارت بھی معمول سے زیادہ رہا۔ کم سے کم درجۂ حرارت کشمیر کے کئی حصوں میں معمول سے 0 سے 3 ڈگری سیلسیئس اور جموں ڈویژن کے کئی علاقوں میں 1 سے 2 ڈگری سیلسیئس زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ کشمیر میں پہلگام کا کم سے کم درجۂ حرارت سب سے کم 0.7 ڈگری سیلسیئس رہا، جب کہ جموں ڈویژن میں بانہال کا درجۂ حرارت سب سے کم 4.7 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا۔ اس رپورٹنگ کی مدت کے دوران جموں و کشمیر میں کہیں بھی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی اور موسم مکمل طور پر خشک رہا۔