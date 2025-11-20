ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیرِ مملکت ڈاکٹردرخشاں اندرابی کا پلوامہ دورہ

درخشا اندرابی نے پلوامہ دورے کے دوران مختلف علاقوں سے آئے متعدد وفود سے ملاقات کی، اورمطالبات کو حل کرنے کا تیقن دلایا-

جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیرِ مملکت ڈاکٹر سیدہ درخشاں اندرابی کا پلوامہ دورہ
جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیرِ مملکت ڈاکٹر سیدہ درخشاں اندرابی کا پلوامہ دورہ (ETV BHARA)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 20, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیرِ مملکت ڈاکٹر سیدہ درخشاں اندرابی نے آج پلوامہ کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے متعدد وفود نے چیئرپرسن سے ملاقات کی اور اپنے مسائل، مطالبات اور عوامی مشکلات ان کے سامنے رکھیں۔ ڈاکٹر اندرابی نے تمام وفود کی باتوں کو نہایت غور سے سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔

جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیرِ مملکت ڈاکٹردرخشاں اندرابی کا پلوامہ دورہ (ETV BHARAT)

اس موقع پر ڈاکٹر اندرابی نے حالیہ پیش آنے والے ایک بدقسمت واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بدقسمت حادثہ پیش آیا، وہ ہمارے ماتھے پر ایک داغ ہے۔ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پورا کشمیر بدنام ہوتا ہے۔ ایک شخص کی غلط حرکت کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو خدشات اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کشمیر میں امن قائم ہوا اور سیاحت میں اضافہ ہونے لگا، کچھ منفی عناصر پھر سامنے آئے جو یہاں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا ملک نہایت خوبصورت ہے اور اس کے قوانین بھی مضبوط اور شفاف ہیں، جو کسی کو بلاوجہ نقصان نہیں پہنچاتے۔


ڈاکٹر اندرابی نے مزید کہا کہ ہر معاشرے کی طرح ہمارے ملک میں بھی چند شرپسند لوگ موجود ہیں جو تشدد اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام کو اپنے اداروں پر یقین رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے قانون اور پولیس پر پورا اعتماد ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ملک میں بدامنی نہیں ہونے دیں گے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔

مزید پڑھیں: لداخ ہل کونسل کی چوتھی نشست پر ریاض خان کی نامزدگی پر بھاجپا، کانگریس کا شدید ردعمل

چیئرپرسن کے اس دورے کو عوامی سطح پر سراہا گیا، اور مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے وقف بورڈ کی طرف سے مثبت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔

TAGGED:

DARAKHSHAN ANDRABI VISITS RAJPORA
درخشاں اندرابی کا پلوامہ دورہ
جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئر پرسن
JK WAQF BOARD CHAIRPERSON
DARAKHSHAN ANDRABI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.