ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیرِ مملکت ڈاکٹردرخشاں اندرابی کا پلوامہ دورہ
درخشا اندرابی نے پلوامہ دورے کے دوران مختلف علاقوں سے آئے متعدد وفود سے ملاقات کی، اورمطالبات کو حل کرنے کا تیقن دلایا-
Published : November 20, 2025 at 5:13 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور وزیرِ مملکت ڈاکٹر سیدہ درخشاں اندرابی نے آج پلوامہ کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے متعدد وفود نے چیئرپرسن سے ملاقات کی اور اپنے مسائل، مطالبات اور عوامی مشکلات ان کے سامنے رکھیں۔ ڈاکٹر اندرابی نے تمام وفود کی باتوں کو نہایت غور سے سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
اس موقع پر ڈاکٹر اندرابی نے حالیہ پیش آنے والے ایک بدقسمت واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بدقسمت حادثہ پیش آیا، وہ ہمارے ماتھے پر ایک داغ ہے۔ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پورا کشمیر بدنام ہوتا ہے۔ ایک شخص کی غلط حرکت کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو خدشات اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کشمیر میں امن قائم ہوا اور سیاحت میں اضافہ ہونے لگا، کچھ منفی عناصر پھر سامنے آئے جو یہاں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا ملک نہایت خوبصورت ہے اور اس کے قوانین بھی مضبوط اور شفاف ہیں، جو کسی کو بلاوجہ نقصان نہیں پہنچاتے۔
ڈاکٹر اندرابی نے مزید کہا کہ ہر معاشرے کی طرح ہمارے ملک میں بھی چند شرپسند لوگ موجود ہیں جو تشدد اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام کو اپنے اداروں پر یقین رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے قانون اور پولیس پر پورا اعتماد ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ملک میں بدامنی نہیں ہونے دیں گے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔
مزید پڑھیں: لداخ ہل کونسل کی چوتھی نشست پر ریاض خان کی نامزدگی پر بھاجپا، کانگریس کا شدید ردعمل
چیئرپرسن کے اس دورے کو عوامی سطح پر سراہا گیا، اور مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے وقف بورڈ کی طرف سے مثبت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔