ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نائب تحصیلدار اسامیوں کی تقرریوں کے لیے اردو زبان کا اخراج ناقابل قبول: جموں وکشمیر اردو کونسل
اردو کوارڈینیشن کمیٹی اورجموں و کشمیر اردو کونسل کی جانب سے پریس کلب سرینگر میں تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 25, 2026 at 8:33 PM IST|
سرینگر (پرویز الدین): اردو کوارڈینیشن کمیٹی اورجمو ں و کشمیر اردو کونسل نے حکومت وقت کی جانب سے پٹواری اور نائب تحصیلدار اسامیوں کی تقرری کے لیے اردو کے اخراج پر جاری سرکار کے حالیہ نوٹیفکیشن پر زبردست افسوس اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ "وہ جلد از جلد اس فیصلے کو منسوخ کریں۔"
پریس کلب، سرینگر، میں ہفتے کو جموں و کشمیر اردو کونسل اور اردو کوارڈینیشن کی مشترکہ میٹنگ منعقد ہوئی جس میں کونسل ارکان کے محبان اردو کی کثیر تعداد شامل ہوئی۔ میٹنگ میں اس بات پر زبردست دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا جس میں پٹواری اور نائب تحصیلدار اسامیوں کی بھرتی کے لیے اردو کی لازمی شق کو منسوخ کیا گیا ہے ۔
مقررین نے کہا کہ "موجودہ حکومت کے دوران اردو زبان پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔" ممبران نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرح کا رجحان ترک کرے اور موجودہ نوٹیفکیشن فی الفور منسوخ کرے۔ مقررین نے کہا کہ "اردو مہاراجہ پرتاب سنگھ کے دور حکومت سے یہاں کی سرکاری زبان رہی ہے اور یہ زبان جموں کشمیر کے تہذیب و تمدن کی امین رہی ہے آج بھی یہاں کا محکمہ مال کابیشتر ریکارڈ اردو زبان میں ہی موجود ہے اردو زبان جموں و کشمیر کے ہر خطے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اس طرح کے فیصلوں سے نہ صرف عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اردو زبان کے لیے بھی یہ ایک بڑا جھٹکا ثابت ہوگا اردو زبان جموں کشمیر کے لیے وحدت کی زبان ہے اور اس سے چھیڑ چھاڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔"
تقریب کے دوران مقررین نے متنبہ کیا کہ "اگر فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو اس کے خلاف ایک عوامی تحریک برپا کی جائے گی۔" میٹنگ میں تمام مکاتب فکر بالخصوص،علماے دین، تاجران، ملازم انجمنوں، صحافی حضرات وغیرہ سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس نازک معاملے پر اگے اور اردو زبان کے تحفظ کے لیےکر اپنا رول نبھائیں۔