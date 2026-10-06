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ہاکی کے فروغ کے لئے پلوامہ میں جموں و کشمیر سطح کے گرلز ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد
شرکت کرنے والی کھلاڑیوں نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔
Published : October 6, 2026 at 3:49 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہاکی کے فروغ اور نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنے کے مقصد سے جموں و کشمیر مرکز کے زیر انتظام علاقے کی سطح کے گرلز ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی سات ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں جموں ڈویژن کی تین جبکہ کشمیر ڈویژن کی چار ٹیمیں شامل ہیں۔
یہ ٹورنامنٹ پلوامہ کے سنتھیٹک ہاکی ٹرف اسٹیڈیم میں منعقد کیا جا رہا ہے، جہاں افتتاحی تقریب میں محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے اعلیٰ حکام، ضلعی انتظامیہ کے افسران، کوچز، سلیکٹرز اور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ افتتاح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر (اے ڈی ڈی سی) پلوامہ گلزار احمد نے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے حکام کی موجودگی میں کیا۔
پلوامہ میں موجود بین الاقوامی معیار کے مصنوعی ہاکی ٹرف کو مدنظر رکھتے ہوئے ضلع میں اس نوعیت کے ٹورنامنٹ کا انعقاد ہاکی کے کھیل کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے ذریعے نہ صرف خواتین کھلاڑیوں کو مسابقتی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں اپنی کھیلوں کی مہارتوں کو نکھارنے اور اعلیٰ سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔
ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ ٹیم کٹھوعہ اور ٹیم کپواڑہ کے درمیان کھیلا گیا، جس کے ساتھ ہی پلوامہ میں گرلز ہاکی ٹورنامنٹ کا باضابطہ آغاز ہوا۔ آئندہ میچوں میں مختلف ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گی اور کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گی۔
ٹورنامنٹ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ مقابلوں کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کھلاڑیوں کا انتخاب جموں و کشمیر کی یو ٹی ٹیم کی تشکیل کے لیے کیا جائے گا۔ منتخب کھلاڑی قومی سطح کے ہاکی ٹورنامنٹ میں جموں و کشمیر کی نمائندگی کریں گی۔ سلیکٹرز پورے ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑیوں کی کھیل کی مہارت، فٹنس، تکنیک، ٹیم ورک اور مجموعی کارکردگی کا بغور جائزہ لیں گے، جس کے بعد بہترین کھلاڑیوں کو یو ٹی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔
ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی کھلاڑیوں نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے انہیں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور بڑے پلیٹ فارم پر اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں نے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں ایک سازگار اور مسابقتی ماحول فراہم کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اسی نوعیت کے مزید ٹورنامنٹس اور کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ جموں و کشمیر میں ہاکی کے نئے ٹیلنٹ کو سامنے آنے اور اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے زیادہ مواقع مل سکیں۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے ڈی ڈی سی پلوامہ گلزار احمد نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنے متعلقہ کھیلوں میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے مناسب پلیٹ فارم، بنیادی سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور متعلقہ محکموں کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں مثبت سمت میں استعمال کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کھیل نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔ ایسے پروگرام نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق منشیات کی لعنت نوجوانوں کی زندگیوں اور معاشرے کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، اس لیے کھیلوں سمیت مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔
پلوامہ میں منعقد ہونے والا یہ گرلز ہاکی ٹورنامنٹ نہ صرف خواتین کھلاڑیوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ایک اہم موقع ہے بلکہ جموں و کشمیر میں ہاکی کے مستقبل کو مضبوط بنانے اور نئے ٹیلنٹ کو قومی سطح پر سامنے لانے کی جانب بھی ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔