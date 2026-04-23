قومی شاہراہ پر ٹریفک قوانین کی پاسداری کے لیے ٹریفک پولیس سرگرم
حکام نےموقع پر ہی ڈرائیوروں اور مسافروں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں محفوظ سفر کے لیے معیاری طریقہ کار پر عمل کرنے کی تلقین کی۔
Published : April 23, 2026 at 6:21 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) ایس ایس پی ٹریفک رورل کشمیر لیاقت علی نے ڈی ایس پی ٹریفک پلوامہ۔شوپیاں مشتاق احمد اور ڈی ٹی آئی پلوامہ فاروق احمد کے ہمراہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پانپور کے چندھارا علاقے میں سری نگر۔جموں قومی شاہراہ (این ایچ۔44) پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک خصوصی مہم چلائی۔
اس مہم کے دوران اوورلوڈنگ، تیز رفتاری، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا، پریشر ہارن اور ضروری دستاویزات کی عدم موجودگی جیسے خلاف ورزیوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ کارروائی کے دوران متعدد خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت چالان کیے گئے۔ اس موقع پر ایس ایس پی لیاقت علی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اوورلوڈنگ، لاپرواہ ڈرائیونگ اور تیز رفتاری جیسے عوامل حالیہ مہلک حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔
حکام نے موقع پر ہی ڈرائیوروں اور مسافروں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں محفوظ سفر کے لیے معیاری طریقہ کار پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ گاڑی چلانے والوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ مقررہ رفتار کی پابندی کریں اور اوورلوڈنگ، خطرناک ڈرائیونگ اور اسٹنٹ ڈرائیونگ سے گریز کریں۔ اس مہم کا بنیادی مقصد سڑک استعمال کرنے والوں میں ٹریفک قوانین کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے تاکہ تمام مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
ایسے اقدامات عادی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ایک مؤثر روک بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی خصوصی مہمات آئندہ بھی جاری رہیں گی تاکہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کو یقینی بنایا جا سکے اور ضلع بھر میں روڈ سیفٹی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔