جموں و کشمیر ٹورزم کو حیدرآباد آئی آئی ٹی ایم ایونٹ میں ’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ‘ ایوارڈ؛ عالمی و قومی سطح پر شہرت میں اضافہ

جموں و کشمیر ٹورزم کو حیدرآباد آئی آئی ٹی ایم ایونٹ میں ’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ‘ ایوارڈ؛ عالمی و قومی سطح پر شہرت میں اضافہ
یہ ایوارڈ جموں و کشمیر میں پائیدار سیاحت اور مقامی ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کے محکمہ سیاحت کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیاگیا۔
Published : December 6, 2025 at 6:27 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 7:00 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد میں جاری ’’انڈیا انٹرنیشنل ٹورزم مارٹ (آئی آئی ٹی ایم) میں جموں و کشمیر محکمۂ سیاحت نے ایک نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ’’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ ایوارڈ‘‘ اپنے نام کیا۔ 4 دسمبر کو افتتاح ہونے والے اس بین الاقوامی سیاحتی میلے میں ملک کی کئی ریاستوں کے علاوہ ملیشیا، نیپال، بوتسوانا اور دیگر ممالک کے وفود بھی شریک ہیں۔
یہ ایوارڈ جموں و کشمیر میں پائیدار سیاحت، ماحول دوست پریکٹسز، فطرت کے تحفظ، اور مقامی ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں محکمۂ سیاحت کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ حالیہ مہینوں میں ملک کی مختلف مارکیٹس میں جموں و کشمیر ٹورزم کی مسلسل پروموشن بھی اس کامیابی کی بڑی وجہ قرار دی گئی۔
نمائش میں جموں و کشمیر اسٹال نے غیر معمولی پذیرائی حاصل کی۔ جموں و کشمیر ٹورزم کے اسٹال نے سیاحتی ماہرین، ٹریول ٹریڈ ممبران اور عام مہمانوں کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ خاص طور پر ایڈونچر ٹورزم، ویڈنگ ٹورزم، اور آئی سی ای (میٹنگز، کانفرنسز، ایونٹس) جیسے شعبے سب سے زیادہ نمایاں رہے۔
وفد میں چیف ایگزیکٹیو افسر کشتواڑ ڈویلپمنٹ اتھارٹی قیصر احمد بھوانی، چیف ایگزیکٹیو افسر ولر-منسبل ڈویلپمنٹ اتھارٹی احسان الحق چشتی، جی ایم JKTDC ریاض احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم عارف احمد لون، اسسٹنٹ ٹورسٹ آفیسر ساجد کرمانی سمیت کئی ٹریول آپریٹرز شامل تھے۔
ایونٹ کے دوران J&K کے وفد نے تلنگانہ ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن، ایف ٹی سی سی آئی، یو ایف ٹی سی، ایس کے اے ایل انٹرنیشنل کے علاوہ ملک کی بڑی ٹریول کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ خصوصی بی ٹو بی B2B سیشن منعقد کیے۔ ان ملاقاتوں میں بین ریاستی سیاحتی تعاون بڑھانے، مشترکہ مارکیٹنگ، اور آنے والے ٹورزم سیزن میں مربوط حکمتِ عملی پر زور دیا گیا۔
جموں و کشمیر کے اس اعزاز کو نہ صرف ریاستی سیاحت کے لیے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ اسے مستقبل میں عالمی سطح پر خطے کی سیاحتی شناخت مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑا قدم بھی کہا جا رہا ہے۔