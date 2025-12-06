ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر ٹورزم کو حیدرآباد آئی آئی ٹی ایم ایونٹ میں ’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ‘ ایوارڈ؛ عالمی و قومی سطح پر شہرت میں اضافہ

یہ ایوارڈ جموں و کشمیر میں پائیدار سیاحت اور مقامی ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کے محکمہ سیاحت کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیاگیا۔

جموں و کشمیر ٹورزم کو حیدرآباد آئی آئی ٹی ایم ایونٹ میں ’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ‘ ایوارڈ؛ عالمی و قومی سطح پر شہرت میں اضافہ
جموں و کشمیر ٹورزم کو حیدرآباد آئی آئی ٹی ایم ایونٹ میں ’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ‘ ایوارڈ؛ عالمی و قومی سطح پر شہرت میں اضافہ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 6, 2025 at 6:27 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: حیدرآباد میں جاری ’’انڈیا انٹرنیشنل ٹورزم مارٹ (آئی آئی ٹی ایم) میں جموں و کشمیر محکمۂ سیاحت نے ایک نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ’’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ ایوارڈ‘‘ اپنے نام کیا۔ 4 دسمبر کو افتتاح ہونے والے اس بین الاقوامی سیاحتی میلے میں ملک کی کئی ریاستوں کے علاوہ ملیشیا، نیپال، بوتسوانا اور دیگر ممالک کے وفود بھی شریک ہیں۔

یہ ایوارڈ جموں و کشمیر میں پائیدار سیاحت، ماحول دوست پریکٹسز، فطرت کے تحفظ، اور مقامی ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں محکمۂ سیاحت کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ حالیہ مہینوں میں ملک کی مختلف مارکیٹس میں جموں و کشمیر ٹورزم کی مسلسل پروموشن بھی اس کامیابی کی بڑی وجہ قرار دی گئی۔

نمائش میں جموں و کشمیر اسٹال نے غیر معمولی پذیرائی حاصل کی۔ جموں و کشمیر ٹورزم کے اسٹال نے سیاحتی ماہرین، ٹریول ٹریڈ ممبران اور عام مہمانوں کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ خاص طور پر ایڈونچر ٹورزم، ویڈنگ ٹورزم، اور آئی سی ای (میٹنگز، کانفرنسز، ایونٹس) جیسے شعبے سب سے زیادہ نمایاں رہے۔

وفد میں چیف ایگزیکٹیو افسر کشتواڑ ڈویلپمنٹ اتھارٹی قیصر احمد بھوانی، چیف ایگزیکٹیو افسر ولر-منسبل ڈویلپمنٹ اتھارٹی احسان الحق چشتی، جی ایم JKTDC ریاض احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم عارف احمد لون، اسسٹنٹ ٹورسٹ آفیسر ساجد کرمانی سمیت کئی ٹریول آپریٹرز شامل تھے۔

ایونٹ کے دوران J&K کے وفد نے تلنگانہ ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن، ایف ٹی سی سی آئی، یو ایف ٹی سی، ایس کے اے ایل انٹرنیشنل کے علاوہ ملک کی بڑی ٹریول کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ خصوصی بی ٹو بی B2B سیشن منعقد کیے۔ ان ملاقاتوں میں بین ریاستی سیاحتی تعاون بڑھانے، مشترکہ مارکیٹنگ، اور آنے والے ٹورزم سیزن میں مربوط حکمتِ عملی پر زور دیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں: لکھنؤ میں جموں و کشمیر اسٹال ایوارڈ سے سرفراز

جموں و کشمیر کے اس اعزاز کو نہ صرف ریاستی سیاحت کے لیے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ اسے مستقبل میں عالمی سطح پر خطے کی سیاحتی شناخت مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑا قدم بھی کہا جا رہا ہے۔

Last Updated : December 6, 2025 at 7:00 PM IST

TAGGED:

ECOTOURISM HOTSPOT AWARD
HYDERABAD IITM EVENT
جموں و کشمیر ٹورزم
حیدرآباد آئی آئی ٹی ایم ایونٹ
JAMMU AND KASHMIR TOURISM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.