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برسوں کی تاخیر کے بعد اب جموں و کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا جدید ترین مذبح خانہ تعمیر ہوگا
سرینگر میں جموں و کشمیر کا پہلے جدید، میکانائزڈ اور ماحولیات دوست مذبح خانے کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔
Published : August 3, 2026 at 12:40 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) برسوں کی انتظامی تاخیر کے بعد، سرینگر میونسپل کارپوریشن نے بالآخر آلوچی باغ سرینگر میں بننے والے جدید ترین مذبح خانے کا تعمیراتی کام شروع کر دیا ہے۔ یہ جموں و کشمیر میں بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا جدید مذبح خانہ ہوگا۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب کے مطابق، "سرینگر شہر میں جدید خطوط پر استوار اور بھیڑ بکریوں کے میکانائزڈ مذبح خانے" کے قیام کے لیے یہ پروجیکٹ انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن موڈ پر شروع کیا گیا ہے۔ اس میں روزانہ تقریباً 5,000 بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنے اور گوشت محفوظ کرنے (پروسیس) کی گنجائش ہوگی، جو کہ خطے میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا مرکز ہوگا۔
فضل الحسیب نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ کا مقصد سرینگر میں گوشت کی پروسیسنگ کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور ذبح کرنے کے روایتی طریقوں کی جگہ حفظانِ صحت کے اصولوں، سائنسی بنیادوں، ماحولیاتی تحفظ اور قومی معیارات کو ملحوظِ خاطر رکھ کر نئی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
واضح رہے کہ اس پروجیکٹ پر عمل درآمد کی ذمہ داری ابتدائی طور پر 'جموں و کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن' (جے کے پی سی سی) کو سونپی گئی تھی، جس نے چند برس قبل کام بھی شروع کر دیا تھا۔ تاہم، اگست سال 2023 میں فنڈز کی بندش کے باعث یہ منصوبہ رک گیا۔ اگرچہ بعد میں اس کی تکمیل کا کام محکمہ آر اینڈ بی کو سونپا گیا، لیکن وہاں بھی اس کی تعمیر پر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔
اس طویل تاخیر نے عوام کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس سے قبل سامنے آنے والی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود یہ مجوزہ جدید مذبح خانہ برسوں سے نامکمل پڑا ہے۔ جموں و کشمیر میں مذبح خانوں سے متعلق دائر ایک مفادِ عامہ کی عرضی میں بھی اس ادھورے منصوبے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا۔
ایسے میں اب ایک تفصیلی جائزے کے بعد، سرینگر میونسپل کارپوریشن نے ڈیزائن، حصول اراضی، تعمیر، تنصیب، جانچ اور کمیشننگ کے لیے واحد نکاتی ذمہ داری کو یقینی بناتے ہوئے، ای پی سی موڈ کے تحت اپنے ورکس ڈویژن کے ذریعے براہِ راست اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایس ایم سی کے مطابق، جدید ٹیکنالوجیز اور اضافی بنیادی ڈھانچے کو شامل کرنے کے بعد ایک نظرثانی شدہ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) تیار کی گئی ہے، جو کہ فوڈ سیفٹی، ماحولیاتی تحفظ اور آپریشنل کارکردگی کے عصری معیارات کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ حکومت نے مارچ سال 2025 میں اس نظرثانی شدہ منصوبے کو انتظامی منظوری دی تھی۔
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مجوزہ مذبح خانہ مکمل طور پر میکانائزڈ میٹ پروسیسنگ لائنز، سائنسی طور پر ڈیزائن کردہ لیریج ایریاز (مویشیوں کے رکھنے کی جگہ)، ڈریسنگ یونٹس، چِلنگ اور کولڈ اسٹوریج کی سہولیات، بائی پروڈکٹ پروسیسنگ یونٹس اور معاون یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر سے لیس ہوگا۔
اس منصوبے کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک جدید بائیو ڈائجشن سسٹم ہوگا، جو ایک جدید ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ساتھ منسلک ہوگا۔ یہ نظام مذبح خانے کے فضلے کو سائنسی بنیادوں پر ری سائیکل کرنے کے قابل بنائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نظام کو ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے، پانی کے تحفظ کو فروغ دینے اور غیر صحت بخش روایتی طریقوں کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن کے مطابق، اس منصوبے سے صحتِ عامہ اور صفائی ستھرائی کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی، جب کہ قصابوں، تاجروں اور صارفین کے لیے ایک جدید اور منظم پروسیسنگ سسٹم فراہم کر کے لائیو اسٹاک (مال مویشی) کے شعبے کو مضبوط بنایا جائے گا۔
تعمیراتی کام اور آپریشنز کے دوران بلاواسطہ اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ، اس سہولت سے سلاٹر ہاؤس مینجمنٹ، فوڈ سیفٹی، فضلے کو ٹھکانے لگانے اور حفظانِ صحت میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ معیارات متعارف ہونے کی توقع ہے۔ یہ پروجیکٹ پورے جموں و کشمیر میں مستقبل میں گوشت کی پروسیسنگ کے بنیادی ڈھانچے کے لیے ایک مثال (بینچ مارک) قائم کرے گا۔ ایس ایم سی کے مطابق، یہ منصوبہ آئندہ دو برس کے اندر مکمل ہونے کی توقع ہے۔
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