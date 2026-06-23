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سرینگر جموں ہائی وے کی اپ گریڈیشن 2027 تک مکمل ہونے کی امید
حکام کے مطابق سرینگر-جموں شاہراہ پر باقی ماندہ کام کے ساتھ ساتھ کٹرا-دہلی ایکسپریس وے کا جموں و کشمیر حصہ بھی مکمل کیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 23, 2026 at 8:24 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے دونوں دارالحکومتوں - سرینگر اور جموں - کے درمیان بہتر سڑک رابطے کا طویل انتظار جلد ختم ہونے والا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) کو امید ہے کہ سرینگر جموں شاہراہ کے باقی ماندہ منصوبے کا کام 2027 کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔
اس کے علاوہ کٹرا-امرتسر-دہلی ایکسپریس وے کا جموں و کشمیر والا حصہ بھی اگلے سال کے آخر تک تیار ہو جائے گا، جس سے کٹرا اور دہلی کے درمیان سفر زیادہ آسان اور کم وقت طلب بن جائے گا۔
ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں این ایچ اے آئی جموں کے ریجنل افسر رادھے شیام یادو نے بتایا کہ پہلے سرینگر جموں قومی شاہراہ کی لمبائی تقریباً 300 کلومیٹر تھی، لیکن سرنگوں اور نئے راستوں کی تعمیر کے بعد یہ فاصلہ کم ہو کر 245 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 245 کلومیٹر میں سے صرف 15 کلومیٹر حصہ زیر تعمیر ہے جبکہ 230 کلومیٹر کا بڑا حصہ مکمل کیا جا چکا ہے۔
یادو کے مطابق ضلع رام بن میں ڈگڈول اور خونی نالہ کے درمیان 3.5 کلومیٹر طویل سرنگ رواں ماہ کے آخر تک ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی، جس کے بعد صرف 11.5 کلومیٹر حصہ زیر تعمیر رہ جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ رامسو کے آگے تعمیر ہونے والا وائڈکٹ (بلند پل) اگلے سال جون تک مکمل ہونے کی توقع ہے، جبکہ ماروگ سے ڈگڈول تک سرنگ کی تکمیل کا ہدف بھی یہی ہے۔ تاہم اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی تو 2027 کے آخر تک سرنگ کی تعمیر اور سرینگر جموں قومی شاہراہ کو دو لین سے چار لین میں تبدیل کرنے کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔
سرینگر-جموں قومی شاہراہ، جسے این ایچ 44 کے نام سے جانا جاتا ہے، جموں و کشمیر کے لیے شہہ رگ کے مانند ہے۔ اس پر مقامی باشندوں کے علاوہ ملک بھر سے آنے والے سیاح اور یاتری بھی سفر کرتے ہیں۔ جبکہ ملک کی ریاستوں سے کشمیر کی جانب بیشتر سامان، خاص کر اناج، سبزیاں وغیرہ اسی ہائے کے ذریعے وادی کے کونے کونے تک پہنچائی جاتی ہیں۔
این ایچ اے آئی کا ایک اور بڑا منصوبہ کٹرا-امرتسر-دہلی ایکسپریس وے ہے، جس کی تکمیل کے بعد کٹرا سے دہلی کا سفر صرف چھ گھنٹوں میں طے ہو سکے گا۔ اس وقت جموں و کشمیر کے مختلف حصوں میں اس منصوبے پر کام جاری ہے اور تکمیل کے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد مختلف حصے مرحلہ وار ٹریفک کے لیے کھولے جائیں گے۔
یادو نے بتایا کہ پٹھانکوٹ کے بلسوا سے کٹھوعہ تک پہلے تین پیکیجوں کا تقریباً 90 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور ستمبر یا اکتوبر تک انہیں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جموں میں کنجوانی-ستواری سیکشن بھی آئندہ چار سے پانچ ماہ میں کھل جائے گا، جبکہ کنجوانی سے دومیل اور دومیل سے کٹرا تک دو دیگر پیکیجوں کا تقریباً 70 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے۔ "امید ہے کہ اگلے سال کے آخر تک پورا ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔"
ان دو بڑے منصوبوں کے علاوہ این ایچ اے آئی 58 کلومیٹر طویل جموں رنگ روڈ بھی تعمیر کر رہی ہے۔ اس میں سے 55 کلومیٹر کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ تین کلومیٹر طویل سرنگ زیر تعمیر ہے، جہاں کھوکھلے حصے (کیویٹی) کی وجہ سے انجینئرنگ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔
مرناتھ یاترا کے پیش نظر این ایچ اے آئی نے یاتریوں کی گاڑیوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ یادو کے مطابق نو انڈر پاس تعمیر کیے جا رہے ہیں جن میں سے آٹھ مکمل ہو چکے ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ این ایچ 44 کے ان حصوں پر جہاں سڑک اب بھی دو طرفہ ہے، میکڈمائزیشن کے ذریعے سفر کو زیادہ محفوظ اور آسان بنایا گیا ہے۔
بارشوں سے ہائی وے کو نقصان
سال 2025 میں غیر معمولی بارشوں کے باعث این ایچ 44 کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ کئی مقامات پر سڑک دھنس گئی تھی اور بعض پل بھی متاثر ہوئے تھے۔ اس بارے میں یادو نے کہا کہ تمام متاثرہ حصوں کی مرمت مکمل کر لی گئی ہے اور خراب پلوں کو مکمل بحالی کے بعد جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ چند مقامات پر حفاظتی دیواروں کی تعمیر کا کام ابھی جاری ہے، تاہم سڑک پر آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔
مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے این ایچ اے آئی این ایچ 44 اور ایکسپریس ویز کے کنارے 20 جدید آرام گاہیں قائم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک سہولت قاضی گنڈ میں پہلے ہی شروع ہو چکی ہے جبکہ مرہامہ اور جھجر کوٹلی میں دو مزید مراکز تقریباً تیار ہیں اور جلد عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔
این ایچ اے آئی کے علاوہ این ایچ آئی ڈی سی ایل، بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) اور جموں و کشمیر محکمہ تعمیراتِ عامہ کا ہائی وے ونگ بھی مختلف شاہراہوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یادو نے کہا کہ تمام اداروں کے درمیان بہتر تال میل موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر مشترکہ طور پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔
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