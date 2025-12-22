ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر ٹیچرز فورم کا وفد وزیرِ تعلیم سے ملاقات، اساتذہ کے مسائل پر تفصیلی گفتگو
جموں وکشمیر ٹیچرز فورم کے جنرل سیکریٹری طاہر صوفی نے بتایا کہ وفد نے اساتذہ کے مختلف مسائل وزیرِ تعلیم کے سامنے رکھے۔
Published : December 22, 2025 at 6:57 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر ٹیچرز فورم کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے جنرل سیکریٹری طاہر صوفی کی قیادت میں آج جموں میں وزیرِ تعلیم سکینہ ایتو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران اساتذہ سے متعلق مختلف مسائل پر تفصیل سے تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے بعد جنرل سیکریٹری طاہر صوفی نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وفد نے محکمۂ تعلیم کے حالیہ حکم نامے، جس میں تعلیمی اداروں کے احاطوں میں کتوں کی موجودگی سے متعلق اساتذہ کو ہدایات دی گئی ہیں، سمیت کئی امور وزیرِ تعلیم کے سامنے رکھے۔ وفد نے اس حکم نامے پر اساتذہ میں پائی جانے والی تشویش سے بھی آگاہ کیا۔
وفد میں ضلع صدر بارہمولہ فاروق حسین، ضلع صدر کولگام سرتاج علی بھٹ، زونل صدر واگورہ نصیر بابا، سینئر رہنما ہلال بھٹ اور دیگر قائدین شامل تھے، جب کہ وفد کی مجموعی قیادت شوکت علی بیگ کر رہے تھے۔
متعلقہ خبر: ’ٹیچرز سے آوارہ کتوں کی نگرانی کرانا اساتذہ کی توہین‘
اس کے علاوہ وفد نے یہ بھی وضاحت کی کہ برج کورس صرف غیر تربیت یافتہ اساتذہ کے لیے ہے اور اس کا اطلاق تربیت یافتہ جنرل لائن ٹیچرز پر نہیں ہوتا۔
جنرل سیکریٹری نے کہا کہ وزیرِ تعلیم سکینہ ایتو نے وفد کو یقین دلایا کہ حکومت اساتذہ کی فلاح و بہبود، عزت و وقار کے تحفظ اور ان کے جائز مسائل کے حل کے لیے پوری طرح پُرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ تعلیمی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
جموں و کشمیر میں دو ٹیچرز برطرف، دہشت گردی سے روابط اور نارکو ٹیررزم کا الزام