جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے، حکومت ہند جموں و کشمیر کے لوگوں سے بات چیت کرے
ساہنی نے کہاہم بھارتی حکومت سےمطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کےلوگوں کے ساتھ بات چیت کرے اور ریاست کا درجہ بحال کرے۔
Published : May 28, 2026 at 10:04 PM IST
جموں: جیسے ہی مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ اپنے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نئی دہلی کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جموں نے حکومت ہند سے جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کو کہا ہے۔
اس سلسلے میں شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے یو بی ٹی) نے جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
شیوسینا (یو بی ٹی) کے ریاستی صدر منیش ساہنی نے آج یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ لداخ کو وہ مل رہا ہے جس کا وہ چھ سال سے زیادہ عرصے سے مطالبہ کر رہا ہے۔ ساہنی نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ہندوستان کا تاج زیور سمجھا جاتا ہے، اور 2019 تک لداخ ریاست کا حصہ تھا۔ لداخ کو بطور یونین ٹیریٹری (یو ٹی) اس کے حقوق دینا ایک اچھا قدم ہے، لیکن جموں و کشمیر بھی اپنے حصے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے اور ریاست کا درجہ بحال کرے۔
پانچ اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے اسے ریاست سے گھٹا کر یونین ٹیریٹری (یوٹی) میں تبدیل کرنے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد حکومت ہند نے کئی مواقع پر اس کی ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اب تک پورا نہیں ہوا۔
شیوسینا (یو بی ٹی) کے ریاستی صدر ساہنی نے کہا کہ ہندوستان کی تمام شمال مشرقی ریاستوں کو آرٹیکل 371 کے تحت خصوصی درجہ حاصل ہے۔ جموں و کشمیر بھی خصوصی حیثیت اور اس کی ریاستی حیثیت کی بحالی کا مستحق ہے۔ جموں و کشمیر کے لوگ طویل عرصے سے اس بحالی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن نہ تو عوام اور نہ ہی منتخب حکومت کو کوئی اختیار دیا گیا ہے،"۔
چونکہ لداخ ہندوستانی حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنے کے قریب ہے، اب جموں و کشمیر کے لوگ بھی اپنا حصہ مانگنے کے لیے جاگ رہے ہیں۔