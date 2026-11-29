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جموں و کشمیر کو حد بندی کے عمل سے باہر رکھا جانا چاہیے، جموں و کشمیر کے وزیر
سکینہ اتو کے یہ تبصرے پیر کے روز پارلیمنٹ کے تین روزہ اجلاس کے آغاز سے ایک دن قبل سامنے آئے ہیں۔
Published : November 29, 2026 at 7:19 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس نے آج کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں نئی حد بندی جائز نہیں ہے، کیونکہ آخری حد بندی تین سال قبل، 2024 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے کی گئی تھی۔
وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ جموں و کشمیر کو حد بندی (ڈیلیمیٹیشن) کے عمل سے ”باہر رکھا جانا چاہیے تھا“، کیونکہ تین سال قبل ہی، 2024 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے، یہاں حد بندی کی جا چکی تھی۔انہوں نے کہا، ”بار بار حد بندی کیا جانا کسی طور جائز نہیں ہے۔“
ان کے یہ تبصرے پیر کے روز پارلیمنٹ کے تین روزہ اجلاس کے آغاز سے ایک دن قبل سامنے آئے ہیں، جس میں ’حد بندی بل‘ پیش کیا جائے گا۔ اس بل کی منظوری اس ہفتے نریندر مودی کی قیادت والی کابینہ نے دی تھی۔
اِتو نے انتخابات میں خواتین کے لیے نشستیں مختص کیے جانے (ریزرویشن) کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کو فیصلہ سازی اور ترقیاتی عمل میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب ملے گی۔
جموں و کشمیر کے واحد کمیونسٹ قانون ساز، یوسف تاریگامی نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا مقصد پورے ملک کے انتخابی نقشے کو تبدیل کرنا ہے۔ تاریگامی نے کہا کہ ملک میں جمہوریت پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے، اسے انتہائی نازک بنا دیا گیا ہے۔ نشستوں کی تعداد کو اس حد تک بڑھانا دراصل ملک کے انتخابی نظام کو درہم برہم کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ موجودہ حکمران نظام آئین کے ڈھانچے کو کمزور کر دے گا۔
جموں و کشمیر میں ہونے والی حد بندی کا حوالہ دیتے ہوئے، جس کے تحت آبادی کے تناسب سے سات نشستوں کا اضافہ کیا گیا تھا، تاریگامی نے کہا کہ یہ حد بندی اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ’جیری مینڈرنگ‘ کے ذریعے جموں میں چھ نشستیں بڑھا دی گئیں، جبکہ کشمیر میں صرف ایک نشست کا اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا، "موجودہ حکومت کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کے عوام کے لیے مستقبل کو مزید تکلیف دہ بنا دیا جائے۔"
پی ڈی پی کے مرکزی ترجمان محبوب بیگ نے کہا کہ جہاں ایک طرف پارلیمنٹ میں نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 830 کرنے کی تجویز ہے، وہیں دوسری طرف اداروں کو ”کمزور اور محدود“ کیا جا رہا ہے۔
بیگ نے کہا کہ اتنے بڑے بل پر تمام جماعتوں کا اجلاس بلا کر بحث ہونی چاہیے تھی۔ بی جے پی اس بل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ٹی ایم سی اور این سی پی جیسی جماعتوں کو توڑ رہی ہے۔ ان کے ہتھکنڈے مذموم ہیں۔ ادارہ جاتی اور آئینی ذرائع کو کمزور کیا جا رہا ہے۔