ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے نفاذ کی ذمہ داری محکمہ قبائلی امور کو سونپ دی گئی، قبائلی کارکنوں نے کیا خیر مقدم
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ اقدام قانون کے زیادہ موثرنفاذ کو یقینی بنائے گا اور قبائلی برادریوں کے حقوق کا تحفظ کریگا۔
Published : December 15, 2025 at 7:16 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں فاریسٹ رائٹس ایکٹ کو لاگو کرنے کے لیے محکمہ جنگلات کی جگہ قبائلی امور کے محکمے کو دے دیا ہے۔ قبائلی کارکنوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حکومت کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ قبائلی امور کا محکمہ جموں و کشمیر یوٹی میں درج فہرست قبائل اور دیگر روایتی جنگلات کے باشندوں (ریکگنیشن آف فاریسٹ رائٹس) ایکٹ 2006 کو نافذ کرنے کا نوڈل محکمہ ہوگا۔
اس سلسلے میں، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے کمشنر ایم راجو نے بتایا کہ قبائلی امور کے محکمے کے انتظامی سکریٹری جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے نوڈل افسر ہوں گے۔ وہ قبائلی امور کی وزارت، حکومت ہند کے ساتھ تال میل کریں گے، تاکہ درج فہرست قبائل اور دیگر روایتی جنگلات کے باشندوں (ریکگنیشن آف فاریسٹ رائٹس) ایکٹ، 2006 کے تحت اقدامات کے نفاذ اور پیش رفت کی نگرانی کریں اور رپورٹ کریں، جو دھرتی ابا جنجاتی گرام اتکرش ابھیان (DAJUJ) کے تحت آتا ہے۔
یہ قانون کشمیر میں 2020 میں نافذ ہوا تھا
واضح رہے کہ جنگلات کے حقوق کا ایکٹ پورے ہندوستان میں 2006 میں نافذ کیا گیا تھا، لیکن جموں و کشمیر میں اسے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ایک سال بعد 2020 میں نافذ کیا گیا تھا۔ فاریسٹ رائٹس ایکٹ قبائلیوں اور جنگل میں رہنے والوں کو دو طرح کی ملکیت فراہم کرتا ہے: کمیونٹی اور انفرادی۔ اسے نچلی سطح پر لاگو کیا جاتا ہے۔
ایکٹ کے مطابق، گرام سبھا زمین کو جنگل کی زمین قرار دینے کے لیے ایک قرارداد پاس کرتی ہے، اور پھر تحریری درخواستوں کے ذریعے دعوے کیے جاتے ہیں۔ سبھا کی صدارت ایک چیئرمین کرتا ہے اور اس میں کمیونٹی ممبران، فارسٹر، پٹواری اور پنچایت سکریٹری شامل ہوتے ہیں۔
قبائلی امور کا محکمہ بنانے کا مطالبہ
قابل ذکر ہے کہ جنگل میں رہنے والے اور ان کے کارکن اس قانون کو لاگو کرنے میں آسانی کے لیے محکمہ جنگلات کے بجائے قبائلی امور کا محکمہ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ایکٹ شواہد پیش کرنے اور ایکٹ کے تحت قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد قبائلی لوگوں کو زمین کے حقوق دیتا ہے۔
اس کے بارے میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ اقدام قانون کے زیادہ موثر نفاذ کو یقینی بنائے گا اور ہماری قبائلی برادریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ فاریسٹ رائٹس کولیشن جموں و کشمیر، ایک کارکن گروپ ہے جو فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے نفاذ کے لیے مہم چلا رہا ہے۔ گروپ نے کہا کہ حکومت نے ساختی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے ایک طویل عرصے سے التوا کے شکار کام کو کیا ہے۔
تنظیم نے کہا کہ یہ فیصلہ بالآخر جموں و کشمیر کو قومی فریم ورک کے مطابق لاتا ہے، جہاں قبائلی بہبود کا محکمہ نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کرتا ہے، جو ایکٹ کی حقیقی روح کی عکاسی کرتا ہے۔
اس کیس میں فاریسٹ رائٹس ایکٹ مہم چلانے والے شیخ غلام رسول نے کہا، "یہ تبدیلی خانہ بدوش اور چرواہا کمیونٹیز کے لیے بہت راحت پہنچانے والی ہے جن کی روزی روٹی کا تعین موسمی نقل و حرکت، جنگلات اور الپائن رینج لینڈز سے ہوتا ہے، اور جو تاریخی طور پر جنگلات کی خراب حکمرانی کا شکار رہے ہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: