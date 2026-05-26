ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عید الاضحی کے پیش نظر جموں کشمیر میں اسکول تین روز تک رہیں گے بند
سرکاری ملازمین کے لیے حکومت نے گزشتہ روز ہی حکمنامہ جاری کیا تھا جس میں ان کے لیے 29مئی کو خصوصی رخصت منظور کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 26, 2026 at 4:56 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : عید الاضحی کے موقع پر مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر کے تمام اسکول 27 سے 29 تک بند رہیں گے۔ حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں میں عید قربان کے پیش نظر تین روزہ تعطیلات کا علان کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ڈائریکٹر اسکول ایجوکشن کی جانب باضابطہ طور نوٹیفکیش بھی جاری کر دی گئی ہے۔
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے عیدالضحیٰ کے پیش نظر جموں وکشمیر کے تمام نجی اور سرکار اسکولوں میں تین روز تک چھٹی ہوگی۔ ادھر، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے عید الاضحی کو مدنظر رکھتے ہوئے ملازمین کے لیے 29 مئی بروز جمعہ ایک خاص اتفاقی رخصت کو منظوری دے دی ہے۔
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ "عیدالاضحی کی مذہبی تقریبات کی ادائیگی کے لیے خواہشمند ملازمین کو 29 مئی کو خصوصی رخصت ہوگی۔ حکمنامے میں مزید کہا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر کے ان تمام ملازمین کے لیے لاگو ہوگی جو کہ عید کے موقع پر اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنے چاہتے ہوں ۔
جموں کشمیر نیشنل کانفرنس (این سی) کے ترجمان عمران نبی ڈار نے سماجی رابطہ گاہ پر اس حوالہ سے یو ٹی حکومت کی ستائش کرتے ہوئے عید قربان کے موقع پر نامزد چھٹیوں کو دو روز سے گھٹا کر محض ایک روز کرنے پر مغربی بنگال میں برسر اقتدار بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: