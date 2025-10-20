ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر: حکمراں نیشنل کانفرنس کو دوہرے چیلنج کا سامنا، ضمنی انتخابات انتہائی اہم
یہ سیٹ اس وقت خالی ہوئی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بڈگام سیٹ خالی کر دی اور روایتی خاندانی حلقہ گاندربل کو برقرار رکھا۔
Published : October 20, 2025 at 10:25 PM IST
Updated : October 20, 2025 at 10:58 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں انتخابی جنگ جیسے جیسے قریب آرہی ہے، سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ حکمران نیشنل کانفرنس کو آئندہ ضمنی انتخابات میں مقبولیت کے امتحان سمیت دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ بڈگام سیٹ اس وقت خالی ہوئی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی سیٹ خالی کر دی اور روایتی خاندانی حلقہ گاندربل کو برقرار رکھا۔ دریں اثنا، نگروٹا کے موجودہ ایم ایل اے، دیویندر سنگھ رانا کا اس سال کے شروع میں انتقال ہوگیا۔
عمر عبداللہ کے لیے لٹمس ٹیسٹ
تاہم بڈگام حلقہ خود وادی میں ایک اہم سیاسی میدان جنگ کے طور پر ابھر رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے گڑھ میں اپنی حکومت کے پہلے سال میں عمر عبداللہ کے لیے اسے پہلے لٹمس ٹیسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس نے گزشتہ سال کے اسمبلی انتخابات میں 35 سیٹیں جیتی تھیں۔ اس ضمنی انتخاب نے نیشنل کانفرنس کے اندر بھی اندرونی کشمکش کو تیز کر دیا ہے۔
ایک اہم اشارہ ایم پی آغا سید روح اللہ مہدی کے ساتھ اختلافات ہیں جنہوں نے خود کو پارٹی کی انتخابی مہم سے دور کر لیا ہے۔ اندرونی طور پر، انہوں نے حکومت کی متنازعہ ریزرویشن پالیسی کی وضاحت پر الیکشن میں اپنی حمایت سے مشروط کیا ہے۔
جاب ریزرویشن 60 فیصد سے زیادہ ہے
ملازمتوں کے تحفظات 60 فیصد سے زیادہ ہیں۔ بی جے پی حکومت نے پچھلے سال مزید گروپوں کو شامل کرکے کوٹہ کو بڑھایا، جو ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، اور مہدی کھلی میرٹ کے ساتھ طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عبداللہ نے اعلان کیا کہ کابینہ نے تحفظات سے متعلق کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو قبول کر لیا ہے اور اب وہ اسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو منظوری کے لیے بھیجے گی۔ کابینہ کے فیصلے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری سے مشروط ہیں۔ تاہم نیشنل کانفرنس نے مہدی کے چچا آغا سید محمود مہدی کو اس حلقے میں کئی دعویداروں میں سے میدان میں اتارا ہے۔
خیال کیا جاتا ہے کہ اس چالاک فیصلے نے سری نگر کے پارلیمانی حلقے کے رکن اسمبلی کو ان کی حمایت کرنے سے روک دیا ہے، لیکن اس سے انہیں کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ یہ فاروق عبداللہ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے پارٹی قائدین سے مشورہ کیا اور بڈگام سیٹ کے لئے آغا محمود کو صحیح انتخاب قرار دیا۔
بڈگام الیکشن کے لیے نامزدگی
نامزدگی کے آخری دن امیدوار کے ساتھ بڈگام پہنچنے والے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ پارٹی نے اپنے کارڈز کو خفیہ رکھا تھا اور اپنے ایم پی مہدی کے ساتھ اندرونی اختلافات کی وجہ سے اپنی حکمت عملی پر غور کرنے کے بعد ایک دن پہلے اپنے امیدوار کا اعلان کیا تھا۔
محمود کے ساتھ حامیوں کا ایک بڑا ہجوم پارٹی کے جھنڈے لہرا رہا تھا اور حمایت میں نعرے لگا رہا تھا لیکن مہدی ان رہنماؤں میں شامل نہیں تھے جو محمود کے ساتھ ریٹرننگ آفس گئے تھے۔ محمود، جن کا تعلق غالب شیعہ برادری سے ہے، پارٹی کے روایتی ووٹ بینک کے علاوہ اپنے بنیادی شیعہ حمایتی بنیاد پر بھروسہ کر رہے ہیں۔
عبداللہ کو امید ہے کہ مہدی اپنی انتخابی مہم میں ان کے امیدوار کی حمایت کریں گے۔ اسے اپنا کہتے ہوئے محمود نے خود کہا کہ مہدی الیکشن میں ان کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا وہ انتخابی مہم کیوں نہیں چلائیں گے؟ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، اور پارٹی کے لیے کام کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ مینڈیٹ کا اعلان ہونے سے پہلے میں نے ان سے بات کی تھی، اور میں ان سے دوبارہ بات کروں گا۔ انہیں پارٹی کے لیے کام کرنا چاہیے۔"
لیکن مہدی نے بغیر کسی تاخیر کے، یہ کہتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا، "میری وفاداری میرے ضمیر اور اصولوں کے ساتھ ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "اگرچہ میں اپنے خاندان کے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری لڑائی کو کم نہ سمجھیں۔ اگر وہ اسے سمجھ نہیں سکتے اور اس کا حصہ نہیں بن سکتے تو کم از کم مجھے اور میری جدوجہد کو اس حد تک نہ گھسیٹیں۔"